Hannover/Garbsen

Die Polizei Hannover suchte mit einem Foto nach dem 22-Jährigen Lars G. aus Garbsen, von dem zuletzt am 10. August ein Lebenszeichen ausging. G. sollte die elterliche Wohnung in Garbsen am Montagmittag verlassen haben und gegen 14.30 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee in Richtung Hannover gefahren sein. Weil er auf Medikamente angewiesen ist, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung veranlasst.

Am Abend teilte die Polizei schließlich mit, dass der 22-Jährige wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt sei.

Von Jens Strube