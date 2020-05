Hannover

Zwei Wochen war sie verschwunden, nun ist sie wieder da: Kimberly B. (17) ist wieder aufgetaucht. Einsatzkräfte der Polizei fanden sie in einer Wohnung in Vinnhorst.

Nach der Jugendlichen war öffentlich gefahndet worden, nachdem sie am 17. April aus ihrer heimischen Wohnung an der Schulenburger Landstraße verschwunden war. Am Freitag wurde Kimberly von der Polizei in der Wohnung in Vinnhorst angetroffen.

Von bm