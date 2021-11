Hannover: Vermisste Karin G. (68) wieder aufgefunden

Hannover

Die vermisste Karin G. (68) ist wohlbehalten wieder aufgefunden worden. Das vermeldete die Polizei am späten Freitagabend. Die demente Frau galt nach einem Arztbesuch am Donnerstag als vermisst.

Das Polizeikommissariat Hannover-Misburg hatte nach der Seniorin gesucht. Daran waren mehrere Funkstreifenwagen, die Hundestaffel mit einem sogenannten „Mantrailer“ und der Polizeihubschrauber beteiligt.

Am Freitag rief eine Bürgerin den Polizeinotruf an, da sie eine ältere Dame in Hannover-Bothfeld, aufgefunden habe, welche einen desorientierten Eindruck machte. Die Einsatzkräfte der Polizei konnten die Identität der vermissten Seniorin bestätigen. Die 68-Jährige wurde vorsorglich durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Seniorin wohlauf.

Von Thomas Nagel