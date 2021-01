Hannover

Mithilfe von Fotos hat die Polizei nach der vermissten Alla K. aus Hannover gesucht. Die 84-Jährige war am Freitag, 29.01.2021, vom Personal eines Krankenhauses an der Marienstraße als vermisst gemeldet worden. In der Nacht zu Samstag wurde sie in einem Gebäude am Schiffgraben aufgefunden.

Die demente Frau war augenscheinlich unversehrt. Sicherheitshalber wurde sie jedoch zurück ins Krankenhaus gebracht. Dort sollte sie eigentlich am Freitag entlassen werden. Gegen 13.30 Uhr war sie jedoch in unbekannte Richtung verschwunden. Wegen der kalten Witterung bestand Gefahr für Leib und Leben der Seniorin. Deshalb die schnell eingeleitete und am Ende erfolgreiche Fahndung.

Von ots