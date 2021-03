Hannover

Ein vermeintlicher Entführungsfall in der List hat die Polizei am Montagabend auf den Plan gerufen. Über verschiedene soziale Medien wie Facebook oder Twitter kursierte kurz nach 22 Uhr die Meldung, ein dreijähriges Mädchen sei mit einem weißen Mercedes-Transporter entführt worden. Auch das Kennzeichen des mutmaßlichen Tatfahrzeugs wurde mitgeteilt.

Doch damit nicht genug: Ein 20-Jähriger meldete denselben Sachverhalt über Notruf bei der Polizei, gab dabei auch seinen Namen an. „Wir sind sofort den Hinweisen nachgegangen“, so Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Mögliche Zeugen seien vernommen worden, darunter natürlich auch der Anrufer. Hinweise auf eine Entführung ergaben sich nicht.

Diese Nachricht sorgte am Montagabend für Unruhe in den sozialen Medien. Quelle: privat

Nun wird gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts auf Vortäuschung einer Straftat ermittelt. Ob er auch für die Verbreitung der Nachricht über das Internet verantwortlich ist, sei Gegenstand der Ermittlungen, erklärte Niemetz weiter.

Schlechter Scherz oder beste Absicht?

Es kann aber offenbar nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann in bester Absicht gehandelt hat. Denn es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass ein Ereignis am Nachmittag in Verbindung mit dem Entführungsgerücht stehen könnte. „Die Polizei hatte Hinweise erhalten, dass ein Kind gegen 16.40 Uhr am Norderneyer Weg (List) beobachtet hatte, wie ein anderes Kind von einem Mann in einen mit zwei weiteren Männern besetzten Transporter gezerrt worden sei", berichtet Niemetz.

Das Kennzeichen des Transporters war bekannt. Bei der Überprüfung ergab sich, dass es sich bei dem Mann um den Vater des Kindes gehandelt hatte, und alles in Ordnung gewesen war. Vieles aber spricht offenbar dafür, dass beide Ereignisse in Verbindung stehen. So ist das Kennzeichen des realen Transporters zwar nicht mit dem über die sozialen Medien geteilten identisch. „Sie sind sich aber sehr ähnlich“, so die Sprecherin. Aber ob gute Absicht oder schlechter Scherz: Ungeprüft Gerüchte über die sozialen Medien zu verbreiten, ist immer problematisch.

