Hannover: Verliert die künftige Ärztekammerpräsidentin viel Geld?

Hannover

Die Wahlen zur neuen Versammlung der Ärztekammer Niedersachsen sind abgeschlossen. Wesentliches Ergebnis: Die Hausärzte sind mit 16 Sitzen jetzt fast so stark wie der Marburger Bund (17). Der Marburger Bund vertritt die Klinikärzte und ist die größte Interessensvertretung unter den Ärzten. Mit 13 Sitzen stellen die Fachärzte die drittgrößte Fraktion in der künftigen Kammerversammlung. In den sonstigen Listen sind sowohl niedergelassene als auch Klinikärzte vertreten. Die Kammerversammlung hat 60 Sitze.

Am 20. Januar 2021 wählen die Vertreter ihre neuen Präsidenten. Vieles spricht dafür, dass es eine Präsidentin wird. Nach NP-Informationen hat Martina Wenker (62), die Lungenfachärztin aus dem klinischen Bereich, ihre Wiederkandidatur angekündigt. Sie ist seit 2006 Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Aber auch ihrer Stellvertreterin, Marion Charlotte Renneberg aus Ilsede (Peine), werden Ambitionen auf das höchste Amt nachgesagt. Sie ist Hausärztin.

Anzeige

Vormachtstellung der Klinikärzte gebrochen?

Bislang war das Amt des Präsidenten in der Hand von Klinikärzten, weil der Marburger Bund eine Vormachtstellung in der Kammerversammlung innehatte. Diese Position könnte nun ins Wanken geraten.

Doch die Frage, wer künftig Kammerpräsident wird, hängt jetzt auch von einer ganz anderen Bedingung ab. Der Bezahlung. Bislang verdient die Kammerpräsidentin wie ein Manager. Gut 200.000 Euro im Jahr zu versteuerndes Einkommen. Ihr Gehalt setzt sich aus der Bezahlung als Ärztin zusammen, hinzu kommt eine Aufwandsentschädigung plus Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Entschädigung für zeitliche Inanspruchnahme.

Landesrechnungshof hält Bezahlung für zu hoch

Dem Landesrechnungshof ist diese üppige Bezahlung schon länger ein Dorn im Auge. Angesichts von drei Geschäftsführern in der Ärztekammer sei ein solches Gehalt für eine „ehrenamtliche Tätigkeit“ unangemessen, hieß es nach einer Betriebsprüfung der Kammer vor wenigen Jahren.

Nun gibt es einen Entwurf aus den Reihen der Kammer. Er sieht die Bezahlung des Oberhaupts der Kammer wie in einem Ehrenamt vor. Der Stundensatz soll bei 50 Euro liegen, das maximale Einkommen bei 3000 Euro im Monat. In der letzten Kammerversammlung vor der Wahl wurde diese Vorlage nach NP-Informationen auf die nächste Wahlperiode vertagt.

Präsidentenamt nur noch für Rentner möglich?

„Wenn das so kommt, dann kann nur noch ein Rentner diesen Job machen“, sagt ein Ärztefunktionär. Klar ist, dass eine niedergelassene Ärztin wie Marion Charlotte Renneberg, sich ein solches „Ehrenamt“ nicht leisten kann. Oder sie übt das Amt wirklich nur „nebenbei“ aus und betreibt rund um die Uhr ihre Praxis weiter. Seitens der Ärztekammer gab es keine Stellungnahme zu dem Thema.

Das Sozialministerium hält sich ebenfalls zurück - mit Blick auf die Selbstverwaltung der Ärztekammer. Verwies aber darauf, dass eine neue Reisekosten- und Entschädigungssatzung der Kammer Ende November beschlossen werden sollte, dem Ministerium aber noch nicht vorliege. „Die jetzige Entschädigungsleistung orientiert sich individuell am entstandenen Aufwand sowie der Verantwortung des jeweiligen Amtes“, teilte ein Ministeriumssprecher diplomatisch mit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Selbst bei Kritikern der üppigen Vergütung der Kammerpräsidentin hört man Zweifel an einer rein „ehrenamtlichen Vergütung“ des Ehrenamts.

Von Thomas Nagel