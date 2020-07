Hannover

Am Ende verlief der Termin sozusagen im Sande. Der Betriebsrat des Postbank-Standorts Hannover als Kläger nahm am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht Hannover seinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung zurück. Da hatte Arbeitsrichterin Krystyna Okoye-Montis schon deutlich durchscheinen lassen, dass für eine einstweilige Verfügung in der Sache „wenig Raum“ bleibe. Immerhin: Die Streitparteien – nämlich die Arbeitnehmervertreter der Postbank, die mittlerweile zur Deutschen Bank gehört, und der Arbeitgeber ( Postbank bzw. Deutsche Bank) – kamen doch ein wenig ins Gespräch.

Umzug nach Hameln geplant

Aber von Anfang an: Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass die Postbank-Niederlassung Hannover, derzeit an der Brüderstraße beheimatet, geschlossen werden und mit der knapp 500 Mitarbeiter zählenden Belegschaft bis spätestens Sommer 2021 nach Hameln umziehen soll. Für viele Beschäftigte eine schlimme Nachricht, weil die Anfahrtszeiten zur Arbeitsstelle deutlich länger werden. Eine Protestkundgebung fand bereits statt, in einer Woche soll es die nächste Demo geben.

Anfahrtswege deutlich länger

Im Postbank-Callcenter in Hannover arbeiten viele Frauen in Teilzeit. Wer vier Stunden täglich arbeite, für den sei ein vierstündiger An- und Abfahrtsweg zur Arbeit nicht verhältnismäßig. „Das kommt einer indirekten Kündigung gleich“, erklärte Postbank-Betriebsratschef Rüdiger Kruse. Noch nie habe er „so viele Leute weinen sehen“. Nach seiner Rechnung wäre für 93 Prozent der Beschäftigten der Weg zur Arbeit und wieder zurück nach einem Umzug nach Hameln „unzumutbar“. Entsprechende Regeln seien in einem Tarifvertrag vereinbart worden, an die sich der Arbeitgeber aber offensichtlich nicht halten wolle. Alternativ sollte das Management besser nach neuen Räumlichkeiten in Hannover suchen, schlägt er vor, am Georgsplatz (in früheren Geschäftsräumen der Deutschen Bank) sei reichlich Platz.

Eilbedürftigkeit umstritten

Das spielte vor Gericht aber erst mal keine Rolle – hier ging es vordringlich um die Frage, ob überhaupt die Eilbedürftigkeit einer einstweiligen Verfügung gegeben sei. Denn der Postbank, respektive der Konzernmutter Deutsche Bank sollte damit untersagt werden, Kündigungen oder Versetzungen aussprechen und Umbauarbeiten in Hameln beginnen zu können, bevor nicht der Interessenausgleich abgeschlossen sei. Immerhin, so Richterin Okoye-Montis, stehe ein Umzug frühestens in neun Monaten an. Auch habe der Arbeitgeber sich bisher an die Spielregeln gehalten und Belegschaft und Betriebsrat informiert. Es gebe keinen Hinweis, dass das Management Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern verweigere.

Verhandlungen sollen bald starten

Darauf wies auch die Anwältin der Arbeitgeberseite hin: „Wir sitzen hier nur wegen der Ungeduld des Betriebsrats“, sagte Dr. Burcu Zimmerling. In der kommenden Woche sei zudem die Information des Konzernbetriebsrates geplant, im Anschluss sollen die Gespräche über einen Interessenausgleich mit den Arbeitnehmervertretern beginnen.

Die Frage des „Ob“

Dabei möchte der Betriebsrat aber nicht nur über die Umstände des Umzugs sprechen, sondern ob dieser überhaupt stattfinden muss, jedenfalls nach Hameln. „Diese Entscheidung steht ja offenbar fest“, so Kruse. Das stimme durchaus, so Arbeitgeber-Anwältin Zimmerling. Das sei aber eine unternehmerische Entscheidung, die der Arbeitgeber treffen dürfe. Vor Gericht jedenfalls wurde die Frage nicht geklärt. Vielleicht kann das ja in den Verhandlungen zum Interessenausgleich geklärt werden, die – so weit waren sich beide Seiten einig – schnellstmöglich beginnen sollen.

Von Inken Hägermann