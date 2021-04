Hannover: Vergewaltiger zu Haftstrafe verurteilt

Hannover

Sebastian C. (36) ist wegen Vergewaltigung zu drei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Die 19. Strafkammer des Landgerichts Hannover hatte keinen Zweifel, dass er am 22. Oktober 2020 in der Bachstraße (Nordstadt) seine Ex-Verlobte (31) vergewaltigt hatte. „Wir glauben dem Opfer im vollem Umfang“, erklärte Richter Martin Grote.

Die Verteidigung hatte darauf spekuliert, dass der Angeklagte in den Maßregelvollzug geschickt wird. Doch da spielte die Kammer nicht mit. „Es bestehen keine Erfolgsaussichten bei der Therapie, weil der Angeklagte keine Deutschkenntnisse hat“, erklärte der Richter. Laut seines Anwalts war C. so abhängig von Drogen und Alkohol, dass er seiner Arbeit auf dem Bau nicht mehr nachgehen konnte. Sebastian C. stammt aus Polen und war vergangenes Jahr nach Deutschland gekommen.

Angeklagter schlug sein Opfer

Die Ex-Verlobte (31) sagte sehr überzeugend aus. Unter Schluchzen und Tränen blieb sie sehr nahe an ihrer polizeilichen Aussage. Wenn sie unsicher war, sagte die Friseurin das auch. Und sie zeigte keinerlei Belastungstendenzen. Auf die Frage des Richters, ob C. sie die ganze Zeit mit dem Messer bedroht habe, antwortete sie: „Daran kann ich mich nicht erinnern.“ Er hatte sie auch mit Faustschlägen auf den Kopf und in den Bauch gefügig gemacht. Insgesamt dreimal sei sie vom Angeklagten vergewaltigt worden. Er hatte sie bedroht: „Entweder gehörst Du mir oder niemanden!“ Er habe auch wütend gesagt: „Euch Nutten mache ich alle fertig.“

Frau konnte nackt ihrem Peiniger entkommen

Motiv für die Tat war, dass er am nächsten Tag ausziehen sollte. Das Paar hatte sich bereits im Sommer getrennt. Weil er aber keine Wohnung fand, durfte er noch bis zum Herbst bei seiner Freundin wohnen.

Der Angeklagte hatte behauptet, dass der Sex einvernehmlich war. Das Gericht schenkte Zeugen, die den Angeklagten entlasteten, keinen Glauben. Schon allein die äußeren Umstände sprachen gegen die Darstellung des Bauarbeiters. Die Zeugin floh nackt aus der Wohnung durch ein kleines Fenster im Badezimmer – da war es etwa 4.30 Uhr. Ein Nachbar holte sie in seine Wohnung und rief die Polizei. Kurze Zeit später saß Sebastian C. in Haft.

Von Thomas Nagel