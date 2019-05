hannover

Er baute eine Hundestaffel auf, gründete eine Schnelleinsatzgruppe und war bei zahlreichen Einsätzen dabei – seit 45 Jahren engagiert sich Michael Meyen im Bereich des Katastrophenschutzes des Deutschen Roten Kreuzes.

Für dieses ehrenamtliche Engagement wurde ihm nun im Namen des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz verliehen, überreicht von der stellvertretenden Regionspräsidentin Petra Rudszuck. „Ohne Ehrenamt würde dem gesellschaftlichen Zusammenhalt ganz viel fehlen“, lobt sie. Vor allem der Bereich seines Ehrenamts sei „sehr belastend“, um so mehr würdigt Rudszuck die Arbeit des 67-Jährigen.

Während seiner Tätigkeit war er an zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland beteiligt, so auch bei Flüchtlings- und Flutkatastrophen. Seine Familie musste viel zurückstecken. „Ohne die Unterstützung vieler Menschen, hätte ich diese Auszeichnung nicht in Empfang nehmen können“, sagt er. Meyen war maßgeblich an dem Aufbau einer Hundestaffel beteiligt, die in den 80-er Jahren in Deutschland noch völlig unbekannt war. In Amerika arbeitete er mit einer weltweit bekannten Ausbilderin zusammen und brachte das Konzept, welches auch die Polizei übernahm, nach Deutschland. „Ich habe nicht eine Minute meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bereut“, betont er. Stattdessen habe er immer davon profitiert.

Noch heute ist er als Regionsbereitschaftsleiter sowie in Fachausschüssen und Arbeitskreisen tätig.

Von Cecelia Spohn