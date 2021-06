Hannover

Zum Warnstreik im Einzelhandel ruft die Gewerkschaft Verdi am Freitag auf. In Hannovers City sind allerdings nur der Textil-Discounter Primark sowie Betriebe von H&M in der Georgstraße betroffen.

Die zweite Tarifverhandlung im Einzelhandel wurde am 10. Juni ergebnislos vertagt. Das Arbeitgeberangebot lautet für 2021 nach zwei Nullmonaten 1,0 Prozent, erst in 2022 weitere 1,4 Prozent und nach 24 Monaten 2 Prozent bei einer Laufzeit von insgesamt 36 Monaten. Eine nicht tabellenwirksame Einmalzahlung von 1,4 Prozent des Bruttomonatsgehalts für die Monate Juli 2021 bis April 2022 soll das Angebot ergänzen.

Vielen droht mehrere Monate ohne Plus

Für Unternehmen, die von Pandemieauswirkungen betroffen sind, soll es 2021 keine Erhöhung geben, erst zum 1. März 2022 sind 1,0 Prozent, zum 1. November 2021 1,4 Prozent und zum 1. November 2023 2,0 Prozent geplant. Die Einmalzahlung sollen die Beschäftigten nicht erhalten.

Verdi fordert für die Beschäftigten 4,5 Prozent plus 45 Euro mehr Lohn und Gehalt und eine Steigerung von 100 Euro pro Monat bei den Ausbildungsvergütungen sowie eine Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem fordert die Gewerkschaft von den Arbeitgebern die gemeinsame Beantragung der Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge.

Das Angebot der Arbeitgeberseite sei unzureichend und unzumutbar, sagt Gewerkschaftssekretär Sebastian Triebel. Erhebliche Reallohnverluste drohten; die Beschäftigten könnten die Verluste aus der Kurzarbeitszeit nicht ausgleichen. Um ihren Protest zu dokumentieren, werden sich die Beschäftigten in einer Streikmeile zwischen 6 und 13 versammeln.

Von Vera König