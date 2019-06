Hannover

Laut Verdi werden sich in der Innenstadt von Hannover und in der Umgebung die Mitarbeiter von Primark, Ikea Großburgwedel, Ikea am Expo-Park, Karstadt und Karstadt Sports beteiligen.

Forderung: Ein Euro mehr pro Stunde

Verdi will für die Beschäftigen eine Erhöhung von einem Euro pro Stunde durchsetzen, fordert darüber hinaus in Niedersachsen und Bremen ein tarifliches Mindesteinkommen von 2100 Euro.

Mitarbeiter müssen ihr Einkommen aufstocken

„Wir brauchen Einkommen im Handel, die zum Leben reichen und verhindern, dass Beschäftigte trotz Arbeit auf Unterstützung angewiesen sind“, so Gewerkschaftssekretär Sebastian Triebel. Jährlich wird der Einzelhandel mit 1,5 Milliarden Euro durch Steuergelder bezuschusst, weil die Beschäftigten mit ihrem Einkommen nicht hinkommen und so genannte Aufstockerleistungen beantragen. Und das trotz guter Gewinne im Einzelhandel“, so Triebel weiter.

Der nächste Verhandlungstermin für den Einzelhandel ist für den 17. Juni vereinbart.

Von NP