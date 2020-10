Hannover

Hupende Autos, nasse Radfahrer und volle Taxis: Viele Pendler waren am Mittwochvormittag genervt. Gleichzeitig zeigten sie aber auch viel Verständnis für den zweiten Streik bei der Üstra und griffen auf andere Transportmittel zurück. Ein paar wenige Pendler warteten auch auf Bus oder Bahn –jedoch vergebens.

Rad, Cityroller und Inliner: Für viele wurde es sportlich

Insbesondere die Hannoveraner, die nicht aufs Auto zurückgreifen konnten, mussten sich überlegen, wie sie zur Arbeit kommen. Deshalb waren Fahrräder, Cityroller und Inliner im Einsatz. „Ein sportlicher Morgen“, sagte Rima Tas um 8.30 Uhr. Sie hat wegen des Streiks einen Vier-Kilometer-Arbeitsweg auf Inlinern zurückgelegt. Etwa genauso schnell war Hanna Viemann am Lister Platz unterwegs, die sich aufgrund des Streiks für den E-Scooter als Transportmittel entschied: „Sonst nehme ich immer die Straßenbahn“, sagte sie.

Vergebens: Warten auf Bus und Bahn

Vereinzelt wartete der eine oder die andere vergebens auf Bus und Bahn. Amelie Körber wollte mit ihrer dreijährigen Tochter Ella von der Haltestelle Lister Platz zum Kindergarten fahren: „Ich hab den Streik heute Morgen ganz vergessen“, sagte sie. Das sei aber nicht weiter dramatisch, weil der Kindergarten von Ella nicht allzu weit entfernt sei. Die beiden machten sich um 7.30 Uhr spontan zu Fuß auf den Weg. Auch Claudia Pfeiffer hatte vom Streik nichts mitbekommen und entschied sich um 8.20 Uhr, kurzerhand zu Fuß zur Arbeit zu laufen. Von einem Bus war schließlich auch an der Haltestelle Apostelkirche schlichtweg nichts zu sehen.

Erhöhtes Verkehrsaufkommen laut Polizei

Vor allem bei der Polizei ist der Streik nicht unbemerkt geblieben. Das Verkehrsaufkommen durch Autos und Radfahrer sei erhöht gewesen. Zudem habe es im Stadtgebiet drei Unfälle gegeben, so eine Polizeisprecherin.

Straßen dicht, Autofahrer genervt

Deutlich spürbar war der Streik in Straßen, die auch an anderen Tagen im Berufsverkehr viel befahren sind. Am Altenbekener Damm, der Hildesheimer Straße, am Lister Platz, der Tiergartenstraße sowie der Celler Straße ging zeitweise nichts mehr, um nur einige zu nennen. Andreas Wolf sprang kurzerhand aus dem Auto, als dieses auf der Celler Straße im Stau feststeckte. „Da ist Laufen einfach schneller“, sagte Wolf und ließ Auto samt Fahrer im Stau stehen. Immer wieder wurde gehupt und sich aufgeregt. Insbesondere auf den verstopften Schnellwegen brauchten Autofahrer viel Geduld.

Starke Nerven: Viel Stress für Taxifahrer und Regiobus-Busfahrer

Starke Nerven brauchte auch Taxifahrer Abbas Zahedi. Für ihn bedeutete der Streik purer Stress: „So viele Kunden haben wir sonst morgens nie“, sagte er um 9.30 Uhr. Obendrein habe es ihm das Verkehrschaos immer wieder schwer gemacht. Neben den Taxis waren die Busse der Regiobus wie gewohnt im Einsatz. Für die Busfahrer war der Streik auch spürbar: „Ich habe deutlich mehr Menschen als sonst befördert“, sagte etwa Busfahrer Hazni Omar.

Hannoveraner zeigen Verständnis

Trotz Regen und erhöhtem Stresslevel zeigten sich viele Hannoveraner jedoch verständnisvoll: „All diejenigen, die während der Corona-Pandemie durchgearbeitet haben, müssen mehr Anerkennung bekommen“, sagt etwa Sebastian Schmied, der mit dem Rad auf dem Weg zur Uni war.

Auf solch ein Verständnis und vor allem auf Verbesserungen durch den Streik hoffen bundesweit rund 87.000 ÖPNV-Beschäftigte. So auch Lorik Rujkovci, Jugend- und Auszubildendenvertreter bei der Üstra: „Die Tarifverträge müssen unbedingt angepasst werden“, sagte er am Mittwoch.

Grund für die Arbeitsniederlegung der Üstra ist die bundesweite Auseinandersetzung um einen neuen Tarifvertrag. Die Gewerkschaft Verdi fordert für 2,3 Millionen Beschäftige des öffentlichen Dienstes 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro monatlich zusätzlich.

Am Freitag keine Müllabfuhr

Verdi hat seit vergangener Woche fast täglich andere Bereiche des öffentlichen Dienstes bestreikt. Am Freitag legen die Mitarbeiter von Aha ihre Arbeit nieder. An diesem Tag wird demnach Müll nicht abgeholt, Wertstoffe bleiben liegen und auch die Straßen werden nicht gereinigt.

Von Sophie Peschke