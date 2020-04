Hannover: Verdächtiger stellt sich nach versuchter Tötung am Maschsee

Hannover

Nach der versuchten Tötung vom Ostersonntag am Maschsee hat sich der mutmaßliche Täter am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Hannover gestellt. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags.

Der 21-Jährige war Ostersamstag gegen 17 Uhr am Nordufer mit einem gleichaltrigen Mann aneinander geraten. Dabei fügte er seinem Gegner mehrere Stichverletzungen zu. Mit welchem Gegenstand konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht sagen. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte in einer Notoperation das Leben des Mannes retteten.

Der Täter hatte sich nach der blutigen Attacke abgesetzt. Dank intensiver Ermittlungen erhärtete sich ein Tatverdacht gegen einen Bekannten des Opfers. Die Fahndung blieb jedoch erfolglos. Doch der Druck wurde offenbar zu stark. Denn der 21-Jährige meldete sich am Mittwoch gegen 14 Uhr in Begleitung eines Anwalts selbst beim Amtsgericht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter auf Hochtouren.

Von Andreas Krasselt