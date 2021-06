Hannover

Nach der blutigen Attacke in der Nacht zu Dienstag am Weißekreuzplatz (Oststadt)hat die Polizei noch während der Ermittlungen vor Ort in der Nähe des Tatorts einen 38-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Der Zustand des zunächst lebensbedrohlich verletzten Opfers (36) sei nach einer Notoperation stabil, so Polizeisprecherin Janique Bohrmann.

Die Polizei war um 22.40 Uhr alarmiert worden. „Zu dem Zeitpunkt waren dort noch viele Leute unterwegs“, so die Sprecherin. Zeugenaussagen halfen bei der Ermittlung des Tatverdächtigen. Sie hatten den Mann relativ genau beschrieben können. Auffälligstes Merkmal war ein sogenannter Tschetschenen-Bart mit ausrasierten Wangen. Dennoch sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise zum Täter oder dem Tathergang geben kann, wird gebeten sich, sich unter 0511/109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Hintergründe noch unklar

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Auseinandersetzung im Bereich der öffentlichen Toiletten am Weißekreuzplatz begonnen, sich auf die Fahrbahn verlagert und dann wieder zurück auf den Platz. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar. Ob Alkohol im Spiel war, ob es sich um eine Auseinandersetzung im Trinkermilieu am Weißekreuzplatz gehandelt haben könnte, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Ermittlungen wegen versuchter Tötung dauern an.

Am Weißekreuzplatz hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Polizeieinsätze gegeben, weil sich die Trinkerszene dort festgesetzt hatte. Auch in umliegenden Cafés und Klubs hatte es immer wieder blutige Streitereien gegeben – häufig mit Drogenhintergrund.

Von Andreas Krasselt