Hannover

Er steht unter dem dringenden Verdacht, ein Mädchen getötet zu haben – und er könnte nun „einer der größten Profiteure des Wahlausgangs sein“, wie es Anwalt Matthias Waldraff beschreit. Er vertritt Ismet H. – der Mann, der im Jahr 1981 die damals 17-jährige Frederike von Möhlmann vergewaltigt und ermordet haben soll. Ein neues Gesetz soll ihn trotz eines Freispruchs in dem Fall doch noch vor Gericht bringen – aber es scheint fraglich zu sein, ob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) dieses unterschreibt.

Das „Gesetz zur Herstellung materieller Gerechtigkeit“ wurde von der alten CDU-SPD-Bundesregierung auf den letzten Metern noch beschlossen. Es besagt: Bei schwersten Straftaten wie Mord können Prozesse trotz eines früheren Freispruchs künftig unter bestimmten Umständen neu aufgerollt werden – Anlass war eben der Fall Frederike von Möhlmann. 2012 untersuchten Experten damals sichergestellte DNA-Spuren an der Kleidung des Mädchens, die Ismet H. schwer belasten, seitdem kämpft ihr in Hannover lebender Vater Hans von Möhlmann darum, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird.

Lange Prüfung

Am 17. September passierte das Gesetz den Bundesrat – seitdem liegt es im Bundespräsidialamt zur Prüfung. Eine ungewöhnlich lange Zeit. „Es geht um verfassungsrechtliche Grundsätze“, erklärt Esther Ulee. stellvertretende Sprecherin des Bundespräsidenten, die Dauer. Wann es zu einer Entscheidung kommt, ist unklar. „Aber es ruht nicht.“

„Da sitzen Juristen im Bundespräsidialamt, die das intensivst prüfen“, erklärt Waldraff. Vehemente Kritik gegen das Gesetz hatten vor allem Politiker von der FDP und den Grünen – und neuer Justizminister ist mit Marco Buschmann nun ein Liberaler. Die FDP hat sich zudem vorgenommen, das Strafrecht zu überprüfen – inklusive des neues Gesetzes, wenn es denn kommt.

Initiative „#nichtzweimal“

Waldraff glaubt nicht daran. „Ich denke, Steinmeier unterschreibt es nicht.“ Einen entsprechenden Aufruf an den Bundespräsidenten gibt es von der Initiative „#nichtzweimal“, zu der unter anderem die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) und der ehemalige Präsident des Deutschen Anwaltsvereins, Ulrich Schellenberg, gehören. Für sie ist das Gesetz verfassungswidrig, weil es gegen das Doppelbestrafungsverbot verstößt. Die Initiatoren pochen in einem offenen Brief an den Bundespräsidenten auf den Rechtsfrieden und warnen vor massiven Missbrauch. Zum Beispiel, wenn sich Zeugen erst auf das Zeugnisverweigerungsrecht berufen, es sich Jahre später dann doch anders überlegen. „Dass dies ein massives Missbrauchspotenzial birgt, liegt auf der Hand“, heißt es von der Initiative.

Konflikt zwischen SPD, FDP und Grüne

„Ja, das macht mich schon nervös“, sagt Wolfram Schädler. Der Anwalt kämpft seit 2014 an der Seite des inzwischen gesundheitlich sehr angeschlagenen Vaters, um den Verdächtigen eben wegen dieser neuen scheinbar klaren Beweise zur Rechenschaft zu ziehen. Beide hoffen, dass Steinmeier das Gesetz unterschreibt. Die neuen politischen Konstellationen sind für den Juristen kein Problem. „Das Gesetz ist durch. Und wenn die FDP oder die Grünen was ändern möchte, werden sie die SPD nicht an ihrer Seite haben. Die hat das ja mit beschlossen.“

An der Seite des Vaters: Anwalt Wolfram Schädler und Hans von Möhlmann kämpfen seit 2014 dafür, dass der Verdächtige wegen neuer Beweise wieder vor Gericht muss. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Das könnte tatsächlich ein Konfliktpotenzial beinhalten. Denn der Bundespräsident kann bei verfassungsrechtlichen Zweifeln auf die Bundesregierung zugehen und eine Stellungnahme einfordern. Dann müssen die Sozialdemokraten mit ihren neuen Partnern darüber diskutieren.

Nervenaufreibende Angelegenheit

Wenn Steinmeier unterschreibt, sind zwei Szenarien möglich: Die Polizei nimmt Ismet H. fest. Und: Ein Bundesland strebt ein Normenkontrollverfahren an, um das Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen.

Für alle Beteiligten eine nervenaufreibende Angelegenheit. Waldraff: „Klar, die Familie meines Klienten ist in einem Zustand zwischen Hoffen und Bangen. Ich gehe aber davon aus, dass der Fall nicht mehr vor Gericht kommt.“

Schädler: „Wir sind so eine lange Strecke gegangen, und es sah zwischenzeitlich schon viel schlechter aus. Wir sind voller Zuversicht, dass zu einer Verhandlung kommt.“

Von Christian Lomoth