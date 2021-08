Hannover

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt aktuell vor Betrugsschreiben per Post. Tiana Preuschoff, von der Verbraucherzentrale Niedersachsen, spricht von einer „ganzen Welle“. Darin geben sich die Absender als Inkasso-Unternehmen aus, die Geld für vermeintlich abgeschlossene Dienstleistungsverträge bei Gewinnspielen einfordern. Die Schreiben bestehen aus zwei Seiten. Erstere beinhaltet die Forderungen des Geldeintreibers und eine „letzte Außergerichtliche Mahnung“. Auf Seite zwei können die Betroffenen den vermeintlichen Vertrag kündigen, zudem liegt ein Überweisungsträger samt Eintrag der geforderten Summe bei.

So sehen die Schreiben der vermeintlichen Inkasso-Firmen aus. Quelle: privat

Auf den ersten Blick kommen die Schreiben authentisch daher. Das Logo vom Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) ist abgedruckt, ebenso das vom Tüv. Auf beiden Seiten sind außerdem Adress- und Kontaktdaten des Inkasso-Unternehmens sowie die des Gewinnspielanbieters angegeben.

268,46 Euro gefordert

Marion M. aus der Wedemark hat am Mittwoch eines dieser Schreiben mit Verwunderung aus dem Briefkasten geholt. „Ich habe noch nie bei Gewinnspielen oder Lotto mitgemacht“, sagt sie. In ihrem Fall nennt sich das vermeintliche Inkasso-Unternehmen „Franz HS Forderungs AG“ mit Sitz in Köln. Wie das Landeskriminalamt auf Anfrage mitteilt, sind seit Wochenbeginn Anzeigen „im niedrigen zweistelligen Bereich“ gegen die Fake-Firma eingegangen.

M. habe einen Dienstleistungsvertrag mit „Eurowin24 – Euro Jackpot 6/49“ abgeschlossen, heißt es in dem Schreiben. Nun sollte sie 268,46 Euro an ein Konto in der Slowakei überweisen. Das tat sie nicht und reagierte damit genau richtig, sagt Tiana Preuschoff von der Verbraucherzentrale. „Auf keinen Fall Geld überweisen“, rät sie allen Empfängern der Schreiben.

Die Namen der Inkasso-Unternehmen, der Gewinnspielanbieter und auch die geforderten Geldsummen können variieren – der Aufbau und die Kontoverbindung sei jedoch immer gleich, so Preuschoff. Das perfide: Vor oder nach dem Erhalt der Schreiben rufen Mitarbeiter aus Call-Centern bei den Empfänger an. So auch bei Marion M. und ihrem Mann. Unter der britischen Vorwahl +44 gingen mehrere Anrufe ein. „Am anderen Ende hat eine Frau perfektes Deutsch gesprochen. Sie hat mich dazu gedrängt, das Geld zu überweisen.“ Auch das tat das Paar nicht und ließ stattdessen die eingegangene Nummer durch den Telefonanbieter blockieren.

Betrug zur Anzeige bringen

„Wir haben derzeit viele Beschwerden in dieser Sache“, sagt Preuschoff. Wie viele Betrüger am Werk sind und von wo diese agieren, sei schwer zu sagen – denn das Gesamtkonstrukt sei schwer zu überblicken. Im manipulativen Vorgehen sind sie gleich, so die Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale. „Verträge, wie sie diese Unternehmen anbieten, können nicht einfach am Telefon vereinbart werden“, sagt Preuschoff. Besonders wichtig ist ihr, dass Betroffene die Schreiben zur Anzeige bei der Polizei bringen. „Die Ermittlungsbehörden müssen darauf aufmerksam gemacht werden.“

Wer allerdings die geforderte Summer einmal überweist, hat schlechte Karten das Geld wiederzusehen. Denn unter den angegeben Kontaktdaten ist niemand zu erreichen – auch für die Justiz. „Ohne einen Anwalt ist das äußerst schwierig“, heißt es vonseiten der Verbraucherzentrale.

Auf der Internetseite des BDIU (www.inkasso.de) gibt es eine Liste der Fake-Absender, die am häufigsten auftreten. So können Betroffene schnell abgleichen, ob es sich bei den Inkasso-Unternehmen um Betrüger handelt. Auch das LKA rät Bürgerinnen und Bürgern, nicht auf die Schreiben zu antworten oder Geld zu zahlen.

Von Manuel Behrens