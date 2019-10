Infa zieht positive Bilanz

Hannover

Positive Besucher bei der Verbrauchermesse Infa, die am Sonntag zu Ende gegangen ist: 180.000 Menschen strömten an den neun Tagen aufs Messegelände – damit 2000 mehr als noch im Vorjahr.

Aus Sicht des Veranstalters vor allem deshalb ein Erfolg, weil die Messe erstmals seit vielen Jahren wieder voll in den Herbstferien lag. „Wir mussten echte Alternativen und Anreize für einen Familienurlaub schaffen, damit auch unter der Woche verstärkt Besucher zur Infa kommen“, so Carola Schwennsen in einer Pressemitteilung. Das ist auch Sicht der Geschäftsführerin bei den Fachausstellungen Heckmann gelungen, vor allem durch das „Infa-Ferienfestival, aber auch dank vergünstigter Eintrittspreise“, so Schwennsen.

Breites Angebot beim Ferienfestival

Das Angebot für Kinder und Jugendliche beim Ferienfestival war breit aufgestellt – vom Mitmach-Zirkus über Autoscooter bis hin zu angesagten Beach-Sportarten. „Vor allem unser Workshop-Programm im großen Zirkuszelt, das neben Artistik und Jonglage auch BeatBoxing- Rap- und HipHop-Dance-Kurse umfasste, kam bei den Schülern super gut an“, resümierte Schwennsen.

Ebenfalls neu war die Trendshow „AAA – Attraktiv. Ausgewählt. Ausgezeichnet“, bei der neben renommierten Unternehmen auch StartUps und Hochschulen ihre Ideen vorstellten – zum Teil Produkte, die es noch gar nicht im Handel gibt. Besucher konnten sie testen und bewerten, was nach Eindruck von Organisator Magnus Bade „sehr gut ankam“.

Kochshows ein Publikumsrenner

Ein Publikumsrenner waren die täglichen Kochshows mit NP-Moderator Christoph Dannowski. Hier lieferten sich prominente Gäste und Spitzenköche aus der Region witzige Koch- und Rededuelle und verrieten ihre Lieblingsrezepte.

Kochshow mit Promis: Anissa Bothe (links) und Luisa Verfürth bereiteten gemeinsam ein Chilli sin carne vor, Moderator Christoph Dannowski half nach Kräften. Quelle: Katrin Kutter

Auch nicht unwichtig für die Aussteller: das Kaufverhalten der Besucher. Laut einer Befragung durch das Dortmunder Marktforschungsinstitut Gelszus haben 88,9 Prozent etwas gekauft bzw. bestellt (Vorjahr 89,4 Prozent) und im Durchschnitt 372,60 Euro ausgegeben (Vorjahr 346,30 Euro).

Von mlg