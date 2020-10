LAATZEN

Tina aus Großenkneten im Landkreis Oldenburg kommt seit Jahren mit Mutter Monika für einen Tag zur Infa aufs Messegelände. „Diesmal haben wir lange überlegt“, gibt die 32-jährige Hausfrau und Mutter zu, „und es ist schon sehr anders.“ Weniger Aussteller haben coronabedingt mehr Raum bekommen, der Besuch ist verhalten. „Ich verstehe jeden, der jetzt Angst hat“, sagt Tina, „wir hatten hier keine.“

An den Eingängen gibt es Hilfe bei der Registrierung

9000 Besucher dürfen an einem Tag aufs Gelände. Auch wenn Infa-Veranstalter Fachausstellungen Heckmann nur am Ende der Messe Zahlen bekannt gibt, scheint klar: Diese Maximalzahl ist an keinem Tag bislang erreicht worden, dabei strömten noch vor einem Jahr oft mehr als doppelt so viele Menschen durch die Hallen. Deshalb braucht es auch an diesem Wochenende keine vorab gebuchten Zeitfenster mehr – und um gerade das ältere Stammpublikum nicht durch den Online-Ticket-Verkauf abzuschrecken, stellt die Infa an den Eingängen Helfer ab, die die Registrierung vornehmen. „Jeder, der zur Infa möchte, kann das tun“, sagt Infa-Chefin Carola Schwennsen, „auch wenn Besucher keine Mail-Adresse oder kein Smartphone haben.“

„Dankbar, dass es die Infa gibt“

13 Läden für Outdoor-Bekleidung und Ski-Equipment betreibt Thomas Bier von der Insel Fehmarn inzwischen. Trotzdem bleiben „Messen extrem wichtig für uns“, sagt der Inhaber von „Jeronimo“ in Halle 3: „Wir haben durch regelmäßiges Ausstellen bei der ABF, der Pferd & Jagd und der Infa inzwischen viele Stammkunden in Hannover“, so der 43-Jährige, „die wollen uns hier haben, die wollen sich bei uns für die kalte Jahreszeit eindecken.“ Bier ist „dankbar, dass es die Infa in Corona-Zeiten gibt“. Natürlich hat auch er festgestellt, dass „zahlenmäßig nicht viel los ist, dafür kommt mehr Kaufpublikum und weniger Schaupublikum. Der Infa-Besucher 2020 sucht gezielter und nimmt mehr mit.“

„Ganz Deutschland schaut auf diese Infa“

„Wer nichts tut, kann auch nichts falsch machen.“ Martin Rath kann den Spruch nicht mehr hören. Seit 32 Jahren ist der Mann aus Bramsche mit seinem mobilen arabischen Café unterwegs. „Nach dem Ausbruch von Corona wurden mir 75 Verträge gecancelt. Ich bin heilfroh, dass ich hier stehen kann.“ Er weiß nach all den Absagen anderer Veranstalter: „Ganz Deutschland schaut auf diese Infa.“ So „leer wie noch nie“ erlebe er die Messe, aber „ich habe mit nichts anderem gerechnet. Wer gerade nur auf die Tagesumsätze schaut, macht alles falsch“. Es gehe darum, „Kontakt zu den Kunden zu halten“, „weiter gesehen zu werden“ und „ein Stück Normalität zu leben“. Nie zuvor habe er von seinen Besuchern so viel Lob gehört: „Die finden es toll, dass wir da sind“, weiß Rath.

„Viel Zeit für die Beratung“

Hannes Schrader ist ein TV-Promi, viele kennen ihn aus der Dokusoap „Zwischen Tüll und Tränen“, die von Montag bis Freitag auf Vox im Vorabendprogramm läuft. Seit fünf Jahren betreibt Schrader sein Geschäft „ Prom Dress“ in Heemsen bei Nienburg. Dort gibt es, was in der Corona-Krise kaum gefragt ist: Braut- und Eventmode. Der 29-Jährige stellt zum ersten Mal auf der Infa aus. Durch die eher geringe Besucherzahl bleibt ihm „viel Zeit für die Beratung, die wir sonst nicht hätten“. Gerade Fans, die auf ein Selfie oder Autogramm vorbeischauen, wissen das zu schätzen. Schrader verschenkt sogar an jeden Stand-Gast ein Goodie Bag mit Parfümprobe und Gutschein, „damit die Leute sich an uns erinnern, wenn alle Feiern im nächsten Jahr nachgeholt werden“.

Ulrike Ufer aus der Südstadt findet es „super entspannt diesmal“ auf der Infa. Denn „ich stehe nicht so auf Gedrängel. Nie konnte ich die Infa so ungestört genießen“, sagt sie. Ob sie Angst hat? „Wovor? Alle tragen Maske und die Gänge sind sechs Meter breit. Da müsste ich mir bei meinem Supermarkt um die Ecke mehr Sorgen machen.“

Von Christoph Dannowski