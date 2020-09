HANNOVER/LAATZEN

Bequem und sicher mit dem Rad von Hannovers City bis nach Laatzen: Die Städte Hannover, Laatzen, die Region Hannover und das Land Niedersachsen als die beiden Straßenbaulastträger haben beim Aufbau einer sogenannten Veloroute – so bezeichnet man einen gut ausgeschilderten und gekennzeichneten Radweg – Einigkeit erzielt. Das Ergebnis präsentierte Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz am Donnerstag im Verkehrsausschuss sichtlich erfreut: „Das wir eine sehr attraktive Radwegeführung nach Laatzen.“ Mit dem Bau will die Region im April 2021 beginnen, die Veloroute soll erst mal zur Probe drei Jahre existieren.

Laatzen wirft den ersten Stein, den Hannover aufgreift

Initiator der interkommunalen Veloroute ist die Stadt Laatzen. Die hatte zunächst einen sogenannten Pop-up-Radweg – eine kurzfristig eingerichtete, zeitlich begrenzte Radspur entlang einer Straße – auf der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen geplant. Problem: An der Stadtgrenze zu Hannover wäre der Radweg abrupt zu Ende gewesen. Es gab eine kurze Rücksprache mit der Region, dann zwei Treffen im hannoverschen Rathaus – und heraus kam die Veloroute. Sie soll künftig von der hannoverschen Innenstadt über den Maschsee und die Wiehbergstraße in Döhren und Wülfel durch Alt-Laatzen bis zum Abzweig Hildesheimer Straße/ Erich-Panitz-Straße in Rethen führen. Eine Fahrspur für Autos in Richtung Hannover auf der Hildesheimer Straße wird dann abschnittweise für den Radverkehr freigegeben.

Die Einigung mit Laatzen war auch deshalb schnell erzielt, weil die Stadt Hannover erst Anfang Juli den Aufbau seines Veloroutennetzes mit 13 Trassen beschlossen hatte und die Strecke aus Laatzen mit nur kleineren baulichen Veränderungen in die Veloroute 8 der Landeshauptstadt nach Norden bis zur Wiehbergstraße übergehen kann. Von dort können Radfahrer über den Maschsee Hannovers Zentrum erreichen. Mitgezogen hat aber auch das Land Niedersachsen, denn nördlich der Kronsbergstraße bis zur Stadtgrenze Hannovers ist das Land Baulastträger, von der Abzweig Rethen bis zur Kronsbergstraße die Region Hannover.

Ausbaukosten liegen offenbar im sechsstelligen Bereich

Vereinbart wurde, dass die Landeshauptstadt auf ihrem Gebiet die Planung für die Veloroute übernimmt, die Region Hannover die Federführung auf dem Laatzener Abschnitt hat und die Planung insgesamt koordiniert. Nun soll ein Verkehrsplanungsbüro eine Machbarkeitsstudie erstellen, in der dann auch die Kosten ermittelt werden, teilte der Verkehrsdezernent weiter mit. Er schätzt die Ausgaben auf einen sechsstelligen Bereich, vor allem das Umprogrammieren der Ampeln für den Radverkehr sei teuer. Das Parken wird an einigen Stellen entlang der Hildesheimer Straße dann nicht mehr möglich sein. Für die Geschäfte solle es aber Lösungen geben, versprach Ulf-Birger Franz. Laatzens Regionsabgeordneter und Verkehrsexperte Ernesto Nebot Pomar ( SPD): „Hier wurde lösungsorientiert zusammengearbeitet, das Zustandekommen dieser Veloroute ist ein gutes Zeichen für die Verkehrswende.“

Von Andreas Voigt