Nach dem Urteil gab Mustafa Ömer (Name geändert, 47) Richter Stefan Lücke die Hand. Der Angeklagte war gerade vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Am Mittwoch verließ der Familienvater das Landgericht als freier Mann.

Und großen Anteil daran hatte ausgerechnet der Anwalt des vermeintlichen Opfers. Er gab der Tochter (22, sie ist mittlerweile ein Mann), die Anklage zu lesen. Die Glaubwürdigkeitsgutachterin erklärte nach der gerichtlichen Aussage des jungen Mannes: „In den Aussage sind keine spezifischen Aussagemerkmale enthalten, die nicht in der Anklage enthalten sind. Deshalb gibt es keine ausreichenden Qualitätsmerkmale, um die Aussage als glaubwürdig zu bewerten.“ Psychologen bewerten die Glaubwürdigkeit nach der Konstanz der Aussage, der Detailgenauigkeit und der möglichst widerspruchsfreien Schilderung des Kerngeschehens.

2016 Freispruch in der Türkei

Die ganze Genese des Falls ist außergewöhnlich: Zwei Vergewaltigungen der Tochter sollten sich 2012, die beiden anderen Taten zwei Jahre später zugetragen haben. „Die Mutter lockte den Angeklagten in die Türkei, damit er dort verhaftet werden konnte“, stellte der Vorsitzende Richter der Ersten Großen Jugendkammer fest. In der Türkei wurde Mustafa Ömer 2016 allerdings freigesprochen.

Dann erfolgte die Anzeige in Deutschland. Und diese führte den Familienvater wieder auf die Anklagebank.

Wichtige Details weggelassen

„Die Kammer konnte nicht feststellen, dass es zu sexuellen Übergriffen gekommen war“, so Richter. In einem Fall spricht das Gericht sogar von einer Lüge. So lautete der Vorwurf, dass der Angeklagte 2014 sein Kind in einer türkischen Höhle vergewaltigt haben sollte. Nach eigenen Angaben hat das mutmaßliche Opfer seinen Vater dabei gewarnt, dass die Mutter jederzeit in die Höhle kommen könnte. Doch der Angeklagte habe erwidert: Das passiere nicht, weil sie viel zu viel Angst habe vor Spinnen.

Der Richter erklärte, dass er diese Aussage wegen ihrer Detailgenauigkeit für sehr glaubhaft hält. Im Gericht erzählte der Sohn aber eine andere Version der Geschichte – dass sich die Mutter zur Tatzeit weit entfernt bei den Großeltern aufgehalten habe. „Das ist eine wesentliche Veränderung der Rahmenhandlung. Der Nebenkläger hat gelogen“, so der Richter.

Doch warum die schweren Vorwürfe? Auch dafür hat das Gericht eine Erklärung. „Die Mutter hätte niemals den Auszug ihres Kindes akzeptiert.“ Auch die Bisexualität hätte als Grund nicht ausgereicht. Als aber die Vergewaltigungen ins Spiel kamen, sei der Mutter klar geworden, dass sich etwas ändern müsse.

Von Thomas Nagel