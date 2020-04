Vater und Sohn angeln gefährliche Phosphorbombe

Hannover

Ein Vater und sein Sohn stießen am Sonnabend beim Magnetangeln im Lindener Hafenbecken auf eine alte Brandbombe aus dem zweiten Weltkrieg – offenbar ohne die Gefährlichkeit ihres Fundes zu ahnen. Sie nahmen die Bombe mit nach Hause. Am Montagabend drohte sie, sich zu entzünden.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gegen 20 Uhr in die Klusmannstraße (Ricklingen) gerufen und alarmierten unverzüglich den Kampfmittelbeseitungsdienst, nachdem sich der Verdacht auf eine Brandbombe bestätigt hatte.

Am Nachmittag hatte der Vater zusammen mit einem Bekannten das Fundstück von angewachsenen Muscheln befreien wollen. Doch plötzlich fing der Metallzylinder an, zu rauchen. Schnell legten ihn die Männer in einen mit Wasser gefüllten Eimer. Die Ehefrau alarmierte die Feuerwehr.

13 Kilogramm schwer

Bis zum Eintreffen der Kampfmittelspezialisten sperrten Feuerwehr und Polizei den Bereich ab. Zudem wurde die Brandbombe, die zu etwa einem Drittel aus dem Eimer ragte, ständig mit Wasser benetzt, um eine Entzündung des weißen Phosphors zu verhindern.

Das ist weißer Phosphor Weißer Phosphor entzündet sich selbst allein durch den Kontakt mit dem in der Luft enthaltenen Sauerstoff. Bei der Verbrennung entwickelt er eine Temperatur von 1300 Grad und weißen Rauch, der in größeren Mengen gesundheitsschädlich ist. Löschen sollte man brennenden Phosphor nur mit Sand. Wasser kann die Flamme zwar zunächst ersticken, doch kann sich der Phosphor, sobald er wieder trocken ist, sofort neu entzünden. Ein Hautkontakt verursacht schon bei geringen Mengen schwer heilende Verletzungen. Auch sind die Dämpfe hochgiftig. Schon die Aufnahme von 50 Milligramm ist für Erwachsene tödlich. Der Tod tritt erst nach fünf bis zehn Tagen ein. Weißer Phosphor erzeugt auf der Haut meist Verbrennungen dritten Grades, die bis auf den Knochen reichen können. Denn der Stoff ist in den Brandbomben mit einer zähflüssigen Kautschukmasse versetzt, die sich bei Löschversuchen mit der Hand nur weiter verteilt. So nehmen die Brandverletzungen immer größere Flächen ein, was ebenfalls zum Tod der Betroffenen führen kann.

Als die Experten eintrafen, identifizierten sie den Fund als eine etwa 13 Kilogramm schwere Brandbombe, die sie fachgerecht entsorgten. Die beiden Männer und die Ehefrau wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in die MHH gebracht. Alle drei hatten möglicherweise den von der Bombe ausgehenden giftigen Rauch eingeatmet.

Von Andreas Krasselt