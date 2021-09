Ein Vater (41) und dessen Sohn (18) wurden in der Nacht zu Freitag von der Polizei inflagranti bei einem Einbruch in eine Sportgaststätte in der List erwischt. Ein Zeuge hatte das Duo und dessen Schein der Taschenlampen beobachtet und die Polizei verständigt. Gegen den Sohn lag sogar ein Haftbefehl vor.