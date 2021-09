Hannover

Blühwiesen, Nisthügel und Kräuterrasen sollen im Stadtgebiet mehr Lebensraum für Insekten bieten. So langsam kommt Bewegung in das bereits 2019 von der Verwaltung vorgelegte Aktionsprogramm zum Bienenschutz. Nachdem die Stadt damit erfolgreich am Bundeswettbewerb „Naturstadt“ teilgenommen hat und mit der Auszeichnung am 25. 11. 2020 auch ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro einstreichen konnte, geht sie nun an die Umsetzung konkreter Maßnahmen.

Emmy-Lanzke-Weg in Vahrenheide vorgesehen

Blühende Wiesen auf städtischen Flächen gibt es schon etliche. Mit dem Modellprojekt „Grenzen überwinden für mehr Insektenschutz“ soll nun gezeigt werden, wie sich dies auch gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft stemmen lassen kann. Natürlicher Partner ist dabei das kommunale Wohnungsbauunternehmen Hanova.

Für das Projekt, das am Montag im Umweltausschuss des Rats vorgestellt wurde, ist ein Teil des Grünzugs im Bereich des Emmy-Lanzke-Wegs in Vahrenheide vorgesehen. Zwischen der Stadtbahnlinie im Westen und der Rodelbahn im Osten sollen bis Ende 2022 Blühstreifen, Nistmöglichkeiten und Überwinterungshabitate für Insekten geschaffen werden – je nach Eignung der Flächen. Wobei die jeweiligen Maßnahmen auf den städtischen Flächen mit denen von Hanova aufeinander abgestimmt werden sollen.

Nahrungsangebot für Insekten

„Es ist sehr schön, wie versucht wird, die Wohnungswirtschaft mit ins Boot zu holen“, freute sich der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Philipp Kreisz. „Hannover ist auf einem sehr guten Weg zur insektenfreundlichen Stadt.“

Ab diesem Herbst sollen auf den städtischen Grünflächen Blühwiesen angelegt und Rasenstreifen zu artenreichen Blumen-Kräuterrassen aufgewertet werden. Dies soll das Nahrungsangebot für Insekten verbessern. Zusätzlich sollen sieben Nisthügel aus Sand und Totholz angelegt werden. Gemäht werden wird dann dort in der Regel nur ein bis zweimal im Jahr, nur in einem schmalen Randbereich entlang des Fußweges dreimal.

Von Andreas Krasselt