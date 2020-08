HANNOVER

Ein Casting im klassischen Sinn gibt es nicht, und keine Voraussetzungen für eine Filmrolle, außer: Der Bewerber ist Vater und möchte – eventuell mit seinem Kind – Videoclips zum Thema Medienkonsum in Familien drehen. Das Besondere: Der Bewerber kann sowohl vor als auch hinter der Kamera agieren, etwa als Drehbuchautor, Regisseur oder Kameramann. Begleitet wird das Projekt von Bernd Wolter, dem Geschäftsführer der Medienwerkstatt, organisiert vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften Hannover.

Region Hannover fördert das Projekt mit knapp 10.000 Euro

Kurt Niemeyer, Geschäftsführer der regionalen Geschäftsstelle des Verbandes, stellte das Projekt am Donnerstag vor und sagte, dass man mit diesem Vorhaben Väter für einen achtsamen Umgang ihrer Kinder mit Tablet, Handy und Fernsehen sensibilisieren wolle. Mit „Papa Filmproduktion“ – so der offizielle Titel – möchte man im Sinne der gleichberechtigten Kindererziehung heutzutage alle Väter ansprechen. Inhaltlich habe man sich noch nicht festgelegt, ebenso wenig stehe die Filmcrew bereits fest. „Interessenten können sich ab sofort bei uns melden“, so Niemeyer. Ende des Jahres sollen die Clips dann fertig sein.

STARTKLAR: Für „Papa Filmproduktion“ sucht Kurt Niemeyer vom Verband binationaler Familien und Partnerschaften Väter. Die Clips sollen Ende des Jahres fertig sein. Quelle: Behrens

Mit knapp 10.000 Euro unterstützt die Region Hannover die „Papa Filmproduktion“ – weil man gerne die Väter mehr in die Pflicht nehmen wolle, sagte Roland Levin, der Fachbereichsleiter Jugend bei der Region Hannover. „Das sind kleinere Projekte, von denen wir hoffen, dass sie eine Impulsgebung haben.“ Zustimmung hierfür von Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann, der davon ausgeht, dass die Teilnahme an dem Filmprojekt die Bindung zwischen Väter und ihren Kindern erhöht und „zugleich die Medienkompezent stärkt“. Kinder hätten auch ein Recht auf Zugang zu den Medien, und da komme dieses Filmprojekt gerade recht.

Kurze unterhaltsame Clips im Fahrgast-Fernsehen?

Die Videoclips sollen nur wenige Minuten dauern, wo sie spätergezeigt werden, ist ebenfalls noch in Klärung. Anfragen wolle man etwa beim Fahrgastfernsehen der Üstra, hieß es beim Verband. „Wir wollen keine Problemfilme mache, sondern kurze Clips, die gerne unterhalten dürfen“, so Bernd Wolter. Gedreht werde unter Corona-Bedingungen. Interessenten können sich beim Verband binationaler Familien und Partnerschaften per E-Mail unter hannover@verband-binationaler.de melden. Infos zum Projekt gibt es auch im Internet unter www.hannover.verband-binationaler.de

Von Andreas Voigt