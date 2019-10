Rein in die Halle, raus aus der Halle: Viele Künstler haben bei Auftritten keine Gelegenheit, sich die Stadt, in der sie spielen, in Ruhe anzugucken. Im Gegensatz zu Michael Bublé: Der Sänger nutzte seinen Aufenthalt in Hannover für einen Ausflug mit der Familie in die Innenstadt – Klamotten-Shoppen und einen Snack beim „Bratwurst Glöckle“. Erzählte der 44-Jährige alles während seines Konzertes in der Tui-Arena!