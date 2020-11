Hannover

Die Millionäre und Geschäftsmänner Utz Classen und Carsten Maschmeyer streiten sich seit Jahren – jetzt stand ein Termin vor dem Landgericht in Hannover dazu an. Der eine, Maschmeyer, will wissen: Stehen mir womöglich noch gut vier Millionen Euro oder mehr aus unserem Aktiengeschäft zu? Der andere, Claassen, hält dagegen und will im Gegenzug ein paar Millionen Euro von seinem ehemaligen Geschäftspartner und Freund. Eine Entscheidung ist am Freitag schon mal gefallen: Claassen soll ein Ordnungsgeld von 750 Euro zahlen.

Die Strafe hat der Richter verhängt, weil der Unternehmer zum Termin nicht erschienen ist. Ein Verlegungsantrag von Claassen wegen Risiken einer Anreise aus dem Ausland und den damit verbundenen Corona-Gefahren für ihn als Risikopatient war abgelehnt worden. Darauf hatte er den Richter als befangen erklären lassen wollen, was die Kammer des Landgerichts ablehnte. Aufgrund des nun verhängten Ordnungsgeldes will er den Richter erneut für befangen erklären lassen. Dies auch, da das Verfahren angesichts eines Gesamtstreitwertes von gut acht Millionen Euro so bedeutend sei, dass das besser ein Gericht mit drei Berufsrichtern entscheiden müsse – er fürchte, dass er sonst nicht das angemessene rechtliche Gehör finde, ließ er seinen Rechtsvertreter erklären.

Gericht richtig besetzt?

In der Tat ist es laut Kennern der Szene am Landgericht Hannover so, dass nahezu alle Verfahren, in denen es um etwa eine Million Euro oder mehr geht, von einem mehrköpfigen Richtergremium entschieden werden. Zudem wundern sich Beobachter, wieso dem Verlegungswunsch nicht entsprochen wurde – gerade angesichts der Corona-Pandemie und fehlender Dringlichkeit der streitigen Angelegenheit.

Der „Löwe“ schweigt

Unternehmer Maschmeyer (gründete einst den Finanzvertrieb AWD, Investor mit Auftritt in der TV-Show „Höhle der Löwen“) war angereist, hörte sich das alles an, schwieg und konnte nach einer guten haben Stunde das Landgericht wieder verlassen: Der Richter gab den Streitenden Gelegenheit, schriftlich Stellung zu nehmen. Es werde noch im Dezember eine Entscheidung getroffen, die wohl, so deutete er es an, darauf hinauslaufe, dass es noch zu einer Beweisaufnahme komme – das Verfahren sei „noch nicht entscheidungsreif“.

Gründe des Zoffs

Grund des Streits: Maschmeyer war mit seiner MM Familien KG einst zweitgrößter Aktionär der von Claassen (einst Vorstand von Sartorius, Solar Millenium und EnBW, kurzzeitig mal Hannover-96-Präsident) im Jahr 2008 gegründeten Syntellix AG. Die stellte medizinische Schrauben aus Magnesium her, erwirtschaftete bisher aber wohl überwiegend Verlust. Claasen kaufte schließlich 2016 Maschmeyers Anteil von gut 32 Prozent, das galt als „Ende einer langen Schlammschlacht“ mit Vorwürfen und Beschuldigungen sowie Beleidigungen.

Vergangenes Jahr flammte der Zoff wieder auf. Maschmeyer denkt inzwischen, dass Claassen ihn bei dem Geschäft hintergangen habe und ihm noch mehr Geld zustehe. Claassen konterte mit Strafanzeigen und einer Klage über 6,3 Millionen Euro, unter anderem Schadenersatz wegen Diffamierung und vorsätzlicher Schädigung des Unternehmens. Das Alles steht auch im Zusammenhang mit dem von der in Hannover ansässigen Syntellix AG geplanten Börsengang in Singapur.

