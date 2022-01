Hannover: Urteil im Fall des pädophilen Erziehers erwartet

Hannover

Derzeit laufen im Prozess gegen den pädophilen Erzieher Mike K. (41) die Plädoyers. Die Öffentlichkeit ist während der Schlussvorträge ausgeschlossen. Und zwar deshalb, weil einige Aussagen der mutmaßlichen Opfer sowie die Einlassung des Angeklagten ebenfalls hinter verschlossenen Türen stattfanden.

Der Angeklagte soll als Erzieher in einer Döhrener Kita von 2004 bis 2020 sich in 120 Fällen an Mädchen vergangen haben. In 36 Fällen ist ein schwerer sexueller Missbrauch angeklagt.

Vor der 1. Großen Jugendkammer hatte Mike K. ein Geständnis abgelegt. Aus Sicht des Gerichts hatte das aber nicht ausgereicht, um sechs von acht betroffenen Kindern die Aussage zu ersparen. Dieser Umstand dürfte sich deutlich auf das Strafmaß auswirken – zum Nachteil des Angeklagten.

Im Tatzeitraum sollen sich die Verbrechen allerdings nicht in der Awo-Kita Wiehbergstraße, sondern im angeschlossenen Hort zugetragen haben.

Von Thomas Nagel