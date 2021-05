Hannover

Lisa Meyer und ihre Tochter Lena (Namen geändert) wollten es sich im Robinson-Club-Hotel in Österreich so richtig gut gehen lassen. Doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Ein Hotel-Mitarbeiter erkrankte an Covid-19.

Der Urlaub sollte vom 26. Juni bis 6. Juli 2020 dauern. Bereits am 29. Juni sollten Mutter und Tochter aus Hamburg in Quarantäne gehen. Eine behördliche Anordnung. Die Touristen zogen es vor, auf dem kürzest möglichen Weg wieder nach Norddeutschland zu fahren. Und dann verklagte die Mutter die Tui. Sie wollten den vollen Reisepreis, Schadensersatz „wegen vertaner Urlaubszeit“ und Fahrtkosten erstattet bekommen.

Touristin wollte Profit aus der Abreise schlagen

Zuvor hatte der Touristik-Konzern 1091 Euro des Preises für die Pauschalreise (1819 Euro) erstattet – sozusagen als außergerichtliches Vergleichsangebot. Doch die Frau aus Hamburg wollte den vollen Reisepreis, 908 Euro für sich und ihre Tochter als Entschädigung plus 983 Euro Reisekosten. Sie waren mit dem Auto angereist.

Kurz vor der Verhandlung reduzierte die Klägerin die Forderung um etwas 500 Euro. Aber das tat nichts mehr zur Sache. Amtsrichter Oliver Beer wies die Klage zurück. „Es hat sich ein typisches allgemeines Lebensrisiko verwirklicht“, stellte der Richter fest. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Hotelmitarbeiter schuldhaft die Erkrankung verursacht habe. Auch den Reiseveranstalter treffe an der Covid-19-Infektion keine Schuld.

Richter sieht keinen Reisemangel

Nach der Rechtssprechung liegt ein Reisemangel vor, wenn Urlauber von Mitarbeiter der Hotelanlage bestohlen oder sexuell belästigt werden. Die Rechtssprechung fasst das so zusammen: „In diesen Fällen besteht die vertraglich berechtigte Erwartung, nicht durch den Reiseveranstalter beziehungsweise seine Erfüllungsgehilfen schuldhaft geschädigt zu werden.“

Im Robinson-Club wurden regelmäßig Corona-Tests gemacht. Bis zur Anreise von Mutter und Tochter aus Hamburg, waren die Tests negativ. Doch dann wurde ein Mitarbeiter im Fahrradverleih positiv getestet.

Von Thomas Nagel