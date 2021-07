Hannover

Echte Brummer-Wolken wie über Ostfriesland, gemalt in den Adria-blauen Himmel über dem glitzernden See, doch meist blinzelt spanischheiße Sonne auf sportliche Menschen, die dem kalifornischen Beach-Leben entsprungen sein könnten. Wäre da nicht das kühle Pils auf den Biergarten-Tischen, man könnte sich glatt irgendwo in der Ferne wähnen. Doch warum in die selbige schweifen...? Hannover jedenfalls lädt durchaus zum relaxen ein.

Leben, wo andere Urlaub machen – einen Tagestrip immerhin aus Soltau machen ganz verliebt die Verlobten Laura (29) und Christopher (32). Die Kauffrau und der Beamte haben es sich am frühen Nachmittag gemütlich im noch überschaubaren Maschsee-Biergarten gemacht.

Eine Familie, die einen 30. Geburtstag feiert, eine schicke einzelne Frau mit Pils, eine jüngere Clique und ein Paar mit Schwiegermutter sind gerade einmal da. „Im letzten Sommer waren wir schon öfter hier, aber am Wochenende. Da ist es hier richtig voll“, sagt Laura. Einmal um den Maschsee soll es noch gehen und dann der Biergarten-Tag am Waterloo beendet, bevor es wieder in die Heidelandschaft geht.

Radfahren lernen am Maschsee

Spurten, bremsen, Auge nach recht, nach links und überhaupt auf: Aidan (4) lernt am Nordufer richtig gut Fahrradfahren. Papa Christian Schacht (38) hat Urlaub – extra für den Kita-Wechsel des süßen Lockenkopfs genommen und dazwischen gibts Ausflüge. Heute Maschsee, morgen Ersepark, Hauptsache das Wetter ist gut und Eis in der Nähe.

Das kann man gegen 15 Uhr am Nordufer nicht sagen, die Eisbude hat zu. Schade eigentlich! Die Nachwuchssegler und die Familie im Tretboot ein paar Meter weiter würden sich sicher gern ein paar Kugeln gönnen, wenn sie trocken wieder an Land kommen.

Im Schatten der großen Bäume des Maschparks haben es sich Christina (32) mit Thore (1) und Fabienne mit Milla (6 Monate) auf bunten Picknickdecken bequem gemacht. Die beiden Frauen aus Hannover, frühere Kolleginnen, treffen sich heute nach zwei Jahren erstmals mit Nachwuchs.

„Irgendwo in den Urlaub zu fliegen, ist noch zu brenzlig“ sagt Christina mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Hier ist es doch auch schön“, findet Fabienne. Die Kinder übrigens auch, Thore setzt sein schönstes Lächeln auf, um NP-Fotografin Nancy Heusel anzuflirten.

Lächeln pumpt auch Erik Behrens (31) sein Stand-Up Paddle Board am Clara-Zetkin-Weg auf, auf dem er stehend auf der Leine schippern – oder eher gleiten – kann. „Hier ist es ruhig, das hat schon was von Urlaubsfeeling“, sagt der Biologisch-Technische Assistent, der tatsächlich gerade eine Woche Urlaub hat. Am Strandleben in Linden wäre es sehr viel voller, hier und auch etwas außerhalb könne beim Paddeln Tiere beobachten, „sogar einen Biber habe ich bereits gesehen“.

Ostfriesische Wolken, Adria-Himmel, spanische Sonner, kalifornisches Beachfeeling und nun auch noch die echte Wildnis – der Sommer in Hannover kann sich also wirklich sehen lassen.

