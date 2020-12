Hannover

Urlaubsreise zu Weihnachten, über Silvester/ Neujahr? Viel geht da gerade nicht, dennoch sind viele Menschen aus der Region Hannover offenbar bereit, für eine Reise am Jahresende Mühen auf sich zu nehmen und mehr zu bezahlen. Immerhin so viele, dass der Flughafen mehr Starts und Landungen im Programm hat.

Der Deutsche Reiseverband ( DRV) schätzt, das Reisebüros und Veranstalter in diesem Jahr einen Umsatzeinbruch von 80 Prozent verzeichnen werden. Im Rekordjahr 2019 hatten die Veranstalter und Reisebüros rund 36 Milliarden Euro umgesetzt. Für 2021 erhofft sich der DRV einen Branchenumsatz von 50 bis 60 Prozent davon, auch weil ein Nachholeffekt erwartet wird.

Sicherer als hier?

Timo Kohlenberg (35) ist Geschäftsführer des hannoverschen Reiseveranstalters America Unlimited. Dessen Hauptgeschäft ist mit Beginn der Corona-Pandemie komplett weggebrochen – Reisen in die Hauptzielgebiete USA und Kanada sind nicht möglich. Doch der Unternehmer hat nicht verzagt und bietet seit Oktober Urlaubsreisen fernab von Corona an, hat dafür ein spezielles Portal namens Corocierge geschaffen, welches für seine Kunden die weltweite Corona-Lage im Blick hat und schaut, was wo wie möglich ist (wir berichteten).

„Corocierge schlägt sich bisher sehr gut. Die Kunden bewegen sich fast ausschließlich im hochpreisigen Segment und fühlen sich vor Ort zum Teil sicherer als in Deutschland“, sagt er. Aktuell sehe die Situation „natürlich wieder schlechter“ aus. Es gebe aber „viele Anfragen für den Jahreswechsel, leider zum Teil aber schon jetzt mit schlechten Verfügbarkeiten aufgrund der enormen Begrenzung“.

Generell sei die Nachfrage nach Urlaubsreisen „wesentlich schlechter als sonst, aber es gibt die Unerschütterlichen, die trotzdem reisen möchten“, sagt Kohlenberg. Das Skigeschäft sei fast ganz weggefallen – und insgesamt sei Reisen teurer geworden: „Die Preise sind deutlich gestiegen. Das hat wohl mit Angebot und Nachfrage zu tun“, vermutet er.

Enttäuscht vom Land

Etwas enttäuscht ist Kohlenberg derzeit vom Land Niedersachsen – da hätte eigentlich diese Woche entschieden werden sollen, ob auch Reiseveranstaltern Corona-Hilfe gewährt wird. Bislang erhielten Reiseveranstalter nur die Hilfe vom Bund, wie alle anderen Unternehmen. In Niedersachsen gebe es aber zudem Hilfe etwa für die Veranstaltungsbranche, Kleindarsteller und Bustouristik. Kohlenberg sagt, dass da manche „überkompensiert“ würden – während Reiseveranstalter außen vor seien, obwohl die Branche mit am härtesten von Corona getroffen sei. Er und seine Branchenkollegen hoffen, dass die Landesregierung das anerkennt und entsprechend handelt - im Januar solle entschieden werden.

Abflug unter normal

Der Flughafen Hannover erklärt auf NP-Anfrage, dass das Flugprogramm „um die Feiertage etwas ausgeweitet“ sei, „aber deutlich unter Normalniveau“ bleibe. Pressesprecherin Anika Studders: „Im Dezember liegen wir aktuell bei circa zehn Prozent der Passagiere im Vergleich zum Dezember 2019.“

Die Aufstockung der Urlaubsflüge zu Weihnachten erfolge in Hannover in größerem Umfang durch Tui fly. Das Unternehmen fliege die kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa und Lanzarote jeweils bis zu viermal pro Woche an, dazu noch Madeira. Die Türkei ( Antalya) werde durch Sunexpress bedient und ebenfalls aufgestockt. Grundprogramm war ein Flug pro Ziel pro Woche, erklärt Studders: „Zu Zeiten der Reisebeschränkungen gab es teilweise auch keine Flüge auf die Kanaren.“ Die Lage ändert sich manchmal schnelle: Inzwischen gibt es für Teneriffa ein Einreiseverbot für Urlauber bis mindestens Jahresende.

Neben dem Grundprogramm der Lufthansa (Ziele: München und Frankfurt), die wie KLM und Turkish Airlines laut Studders „auch zu den schwächsten Zeiten kontinuierlich geflogen“ seit, legten auch Swiss ( Zürich) und British Airways ( London) Feiertagsflüge auf.

Lieblingsziel Kanaren

Die Tui teilt auf Anfrage mit: „Das reduzierte Programm, das wir vor einigen Wochen in den Markt gestellt haben, werden wir weiterhin anbieten. Darüber hinaus haben wir die Kapazitäten nicht aufgestockt.“ Die Kanarischen Inseln seien „aktuell das beliebteste Reiseziel deutscher Tui-Gäste - auch der Gäste aus Hannover. Vor allem für Fuerteventura verzeichnen wir eine hohe Nachfrage über Weihnachten und den Jahreswechsel“, erklärt Tui-Sprecherin Stephanie Holweg.

(Fast) Überall Probleme

Enna Schumacher (59) vom hannoverschen Tauchreisen-Spezialisten Tourmare berichtet von „sehr großen Umsatzeinbrüchen auch für die Hauptreisezeit über Weihnachten/ Neujahr“. Es gebe aktuell wenige Länder, in die „einigermaßen unproblematisch eingereist werden kann, etwa Spanien ( Kanaren) oder Portugal ( Madeira). Kuba geht nur mit Quarantäne für drei Tage im Hotel vor Ort.“

In manche Länder sei die Einreise für deutsche Staatsbürger unmöglich, dazu kämen „häufig geänderte Bedingungen, die zur Verunsicherung der Reisewilligen beitragen“. Zudem gebe es bei Ländern mit Reisewarnung ein Problem mit Haftungsbeschränkungen der Reiseveranstalter: „Eine Reisewarnung bedeutet nicht generell, dass Reisen verboten sind - aber es sind Haftungsausschlüsse aufgrund Covid-19 und viele Regularien der Länder und der Reiseversicherer zu beachten.“

Beratungsaufwand hoch

Auch das EU-Recht spiele ein Rolle in Bezug auf Reiseabsagen, Erstattungen und/oder Reiseänderungen - je nachdem, ob pauschal gebucht werde oder individuell. Viele Flugänderungen auch kurz vor Abreise führten zu erhöhtem Beratungsaufwand und Umbuchungen. Entsprechend sei die Beratung der Reisewilligen sehr umfangreich.„Zudem ist es uns jetzt nicht mehr erlaubt, Kunden zu empfangen - Beratung geht jetzt nur noch per Mail und telefonisch.“

Neue Normalität

In den vergangenen Jahren war es laut Schumacher „undenkbar, noch kurzfristig eine Reise über Weihnachten/ Neujahr zu buchen, da alles lange ausgebucht war“. Dieses Jahr gehe es noch sehr kurzfristig: „Heute buchen und nächste Woche im Flieger sitzen - das ist die neue Normalität.“

Tourmare Reisen bietet als Veranstalter Tauchreisen an – aber auch als Reisebüro, also als Vermittler. Schumacher: „Für beide Bereiche gilt, dass die uns bewilligten Hilfen seitens der Bundesregierung sehr hilfreich sind - wenn auch nicht ausreichend, um die so schwierige Lage in der Touristik gut zu kompensieren.“

Tristesseflucht

Reisen und Unterwegssein sei für viele Menschen ein starkes Bedürfnis, besonders in diesem Jahr, sagt die Reiseexpertin: „Die Gäste, die wir nun für traumhafte Reisen gebucht haben, freuen sich riesig auf Sonne, Strand und Meer - freuen sich darauf, dem trüben Wetter und den Schwierigkeiten hier für eine kleine Zeit zu entfliehen.“

Während 2019 über Weihnachten/ Neujahr Reisen in weltweite Ziele gebucht worden seien, sei die Auswahl dieses Jahr „sehr überschaubar", doch dabei in ihrem Bereich „etwa preisgleich“. Allerdings: „Es gibt Zusatzkosten, die wir bislang nicht kannten, etwa für PCR-Tests, eine andere Anreise zum Flughafen, da die günstige Vorübernachtung nicht klappt (Hotels geschlossen) und so weiter ....“

Was gilt für Reisen?

Wer in den vergangenen zehn Tagen vor seiner Einreise nach Deutschland im Ausland in einem aktuell – maßgeblich ist der Tag der Einreise nach Deutschland - als Risikogebiet eingestuften Gebiet war, für den gibt es eine klare Ansage: Man muss sich vor der Einreise digital zurückmelden und einen entsprechenden Nachweis bei sich führen. Ist das digital nicht möglich, darf in Ausnahmefällen auch per vorab ausgefülltem Formular eingereist werden (hier zu finden).

Man muss sich sofort in sein „Zielgebiet“ in Deutschland begeben und hat grundsätzlich eine Quarantäne von 14 Tagen anzutreten. Die Quarantänezeit kann frühestens fünf Tage nach Einreise beendet werden, wenn ein negativer Corona-Test vorgelegt wird. Durchreisende müssen nicht in Quarantäne, aber ihre Reise unverzüglich fortsetzen.

Zu Reisen ins Ausland sagt das Bundesgesundheitsministerium: Dabei „kann es Probleme geben" - es gibt viele länderspezifische Regelungen, die sich gerne auch mal kurzfristig ändern. Also muss man immer ein Auge darauf haben und sich informieren – beim Reisebüro oder -veranstalter oder im Internet. Das Internetportal Holidaycheck hat eine Liste erstellt mit den Regeln für die beliebtesten Urlaubsziele (hier). Die Risikogebiete veröffentlicht das Robert Koch Institut hier. Die Einreiseanmeldung kann hier erledigt werden.

Von Ralph Hübner