Hannover: Unternehmer Weiß soll 2,76 Millionen Euro Strafe zahlen

Hannover

Das dürfte wohl der höchste Strafbefehl in der niedersächsischen Justiz sein. Martin Weiß (71), Chef der Zeitarbeitsfirma ZAG, soll für verschiedene Verkehrsdelikte, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte 120 Tagessätze zahlen. So sieht es der jetzt erlassene Strafbefehl vor. Die Tagessatzhöhe und die Berechnung sind allerdings bemerkenswert.

Da Weiß keine Angaben zu seinem Einkommen machte, wurden seine Verdienste geschätzt. In der HAZ wurde sein Vermögen auf 300 Millionen Euro geschätzt. In dem Porträt widersprach der Unternehmer dieser Schätzung nicht „So errechnete mein Kollege einen Tagessatz in Höhe von 23.000 Euro“, erklärt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Das sind 2,76 Millionen Euro.

Weiß soll auf Polizisten zugefahren sein

Das wird dem spleenigen Unternehmer zur Last gelegt: Am 28. Mai 2020 fuhr er mit seinem Mercedes Benz auf dem Radweg am Maschsee. Dabei habe er Mitarbeiter des Grünflächenamtes gefährdet. Als die Polizei eintraf, sei er auch auf die Beamten zugefahren, so Klinge. So etwas nennt man Straßenverkehrsgefährdung.

Als Polizisten am 30. Juni seinen Führerschein einkassieren wollte, habe Martin Weiß die Herausgabe verweigert. Sinngemäß soll er gesagt haben: „Ich hole fünf Leute, dann werdet Ihr schon sehen.“ Es gab Strafanträge wegen Bedrohung und Widerstandes.

Am 25. Juli habe sich der Millionär einer Polizeikontrolle entzogen. Er war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Mit rund 100 Stundenkilometern sei er vor den Polizeistreifen durch Hannover geflohen. Somit habe er sich wieder der Straßenverkehrsgefährdung schuldig gemacht. Er sei bei seiner Flucht auf einen Polizisten zugefahren, sagt der Oberstaatsanwalt.

Millionär akzeptiert den Strafbefehl nicht

Martin Weiß ist in der nahen Vergangenheit auch aufgefallen, weil er gegen Anordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz verstoßen habe. So habe er im Mai auf dem Gelände des TuS Vinnhorst Polizisten beleidigt, weil sie auf die zu geringen Abstände während einer Konferenz hinwiesen.

Martin Weiß ist aber nicht nur als schwieriger Mensch bekannt. Er hat die Handballmannschaft des TuS Vinnhorst mit viel Geld gesponsort und ist Namensgeber der Arena auf der Expo-Plaza. Laut Thomas Klinge hat der Millionär den Strafbefehl nicht akzeptiert. Er muss sich also demnächst vor dem Amtsgericht Hannover verantworten.

Von Thomas Nagel