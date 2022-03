Hannover

Die Region Hannover will die Hilfsangebote für geflüchtete Kinder aus der Ukraine koordinieren. Es gebe in vielen Familien in der gesamten Region die Bereitschaft, geflohenen Kindern, die alleine unterwegs sind, eine sichere Unterkunft zu bieten. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die meisten Kinder und Jugendlichen, die allein in der Region Hannover ankommen, bereits eine sichere Anlaufstelle bei Verwandten oder Bekannten haben werden“, sagt die Sozialdezernentin der Region Hannover, Andrea Hanke. Für einige werde es jedoch notwendig sein, einen sicheren Platz zu finden. Nach Angaben von Hanke stellt sich das allerdings erst in den nächsten Tagen und Wochen heraus.

Familien müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen

Der Pflegekinderdienst der Region Hannover werde sich dann gegebenenfalls bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Region melden, die bereit sind, sich um ukrainische Kinder zu kümmern. Für die Aufnahme geflohener Kinder müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gehören unter anderem möglichst Erziehungserfahrung, ausreichend Platz zur Unterbringung, ausreichend Zeit für die Betreuung sowie ein erweitertes Führungszeugnis. Wer bereit ist, ein Kind aufzunehmen, kann sich beim Pflegekinderdienst der Region per E-Mail an pkd-ukraine@region-hannover.de melden, dort werden die Aufnahmeangebote gebündelt.

Von Mathias Klein