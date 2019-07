Hannover

Herbe Enttäuschung für MHH und Leibniz-Uni: Die beiden Hochschulen sind nicht unter den elf deutschen „Exzellenz-Universitäten“, die in den nächsten sieben Jahren mit Millionenbeträgen gefördert werden. Die Expertenkommission entschied sich am Freitag gegen die gemeinsame Bewerbung der hannoverschen Hochschulen.

Uni-Präsident Volker Epping hatte sich vor der Entscheidung zuversichtlich gezeigt, nach der Absage der Exzellenz-Kommission am Freitagnachmittag konnte er seine Enttäuschung aber nicht verbergen. Das Präsidium und Universitätsmitarbeiter hatten die Entscheidung im Lichthof der Uni per Livestream verfolgt. Kurz nach der Absage gab Epping jedoch bekannt, dass sich Uni und MHH in sieben Jahren erneut um den gemeinsamen Titel „Exzellenz-Verbund“ bewerben werden.

Lange Vorbereitung

Seit vergangenem Sommer hatten sich Uni und MHH um die Auszeichnung bemüht. Startschuss dafür war die Auszeichnung von vier Exzellenzclustern, also besonderen Forschungsfeldern der beiden Hochschulen im September. Sie war die Voraussetzung für die zweite Stufe der „Exzellenz-Strategie“ – die Bewerbung um den Verbund. Insgesamt 19 Konkurrenten gab es um elf begehrten Plätze. Hannover hätte zwischen 15 und 28 Millionen Euro an Förderung erhalten.

Mit der Exzellenz-Förderung wollen Bund und Länder Spitzenforschung in Deutschland vorantreiben. Das System ist jedoch nicht unumstritten: Studierendenvertretungen aus ganz Deutschland fordern ein Ende der Exzellenz-Strategie zugunsten einer stärkeren flächendeckenden Förderung von Hochschulen.

