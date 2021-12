Hannover

Bei der Früherkennung von Hautkrebs arbeiten Wissenschaftler der Leibniz Universität Hannover an einem Projekt mit, bei dem es gelingen soll, durch Diagnose von Hautkrebserkrankungen im frühesten Stadium die Sterblichkeit zu senken. Es geht um die Entwicklung eines Body-Scanners, bei dem Bildmaterial und alle wichtigen Patienteninformationen gebündelt werden zu einer Diagnose. Die Europäische Union fördert das Projekt in den nächsten vier Jahren mit zwölf Millionen Euro.

Die Bilder im geplanten Hautkrebsscanner sollen nicht nur Hautkrebs diagnostizieren, sondern erstmals auch transparent darlegen, welche Informationen für die Einschätzung des Krankheitsbildes herangezogen wurden. Dadurch könne dann eine umfassendere, auf den Patienten zugeschnittene Diagnose gestellt werden, so die Leibniz Uni. Durch regelmäßige Untersuchungen des Patienten soll das System auch in der Lage sein, die Veränderungen von Muttermalen zuverlässig zu erkennen und zu dokumentieren. Dadurch könnten künftig Hautkrankheiten deutlich früher erkannt werden.

Schwarzer Hautkrebs: Nur bei Früherkennung gute Chancen

Denn: Je früher der gefährliche schwarze Hautkrebs entdeckt wird, desto höher sind die Heilungschancen. Im Frühstadium erkannt, überleben mehr als 90 Prozent der Betroffenen die ersten fünf Jahre nach Behandlungsbeginn. Wird der Krebs erst zu einem späten Zeitpunkt diagnostiziert und hat schon gestreut, überlebt nur rund ein Viertel diese Phase. Mit mehr als 144.000 Neuerkrankungen im Jahr 2018 allein in Europa, ist der schwarze Hautkrebs (kutanes Melanom) die sechsthäufigste Krebsart. Ein zuverlässigeres Diagnosesystem wie jetzt von den Uni-Wissenschaftlern mit entwickelt kann die Zahl der Hautkrebstoten deutlich verringern.

Das Projekt heißt „iToBoS“ und steht für „Intelligent Total Body Scanner for Early Detection of Melanoma“, auf deutsch: “Intelligenter Körperscanner zur Melanom-Früherkennung“. Die Idee, die Haut mit optischen Technologien wie etwa Bildgebung, Optische Kohärenztomographie – ein Bildgebungsverfahren für zwei-und dreidimensionale Aufnahmen – oder Laseranalytik zu scannen, um so Hautveränderungen zu entdecken, wird derzeit allgemein breit erforscht. In der Praxis sei jedoch bisher nur die visuelle Diagnostik auf Basis eines Dermatoskops oder Licht-Mikroskops etabliert, das auf die verdächtigen Hautstellen aufgelegt wird. Nachteil: Durch den Kontakt können Diagnosen verfälscht und die Erfassung zeitlicher Veränderungen erschwert werden. Die Uni-Forschenden wollen nun diese Diagnosegenauigkeit erhöhen – mit Hilfe berührungsloser Bildgebung, die die gesamte Hautoberfläche gleichzeitig erfasst, und individueller Patientendaten.

Forscher für Optische Technologie helfen beim Projekt mit

Der Ganzkörperscanner soll mit optischer Bildgebung und künstlicher Intelligenz (KI) ausgestattet werden, so dass Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen – vom dermatoskopischen Bild bis zur Patientenakte – in die Diagnose einfließen. Dabei sollen auch spezifische Merkmale wie Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen sowie Lage und Größe der Hautfehlbildung berücksichtigt werden. Das System wertet dann selbständig die gesamte erfasste Hautoberfläche aus, ermittelt die verdächtigen Hautstellen und führt eine Analyse aller Daten durch.

Um den neuen Hautkrebsscanner zu entwickeln, kooperieren insgesamt 19 Partnerorganisationen aus Europa, Asien und Australien, darunter fünf Forschungs- und Hochschuleinrichtungen, zehn Unternehmen, drei Krankenhäuser und eine Patientenorganisation. „In Hannover konzentrieren wir uns auf die Entwicklung des Beleuchtungs- und Abbildungssystems, das insbesondere abstimmbare Optiken für die Bildgebung einsetzt“, sagt Bernhard Roth, Leiter des Hannoverschen Zentrums für Optische Technologien (HOT) an der Leibniz Uni. Roth forscht seit vielen Jahren zur optischen Erkennung von Hautkrankheiten. Maßgeblich unterstützt wird er von zwei Wissenschaftlern am HOT-Zentrum, Lennart Jütte und Gaurav Sharma, die beide an ihrer Promotion arbeiten.

