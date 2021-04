Hannover

Nach dem Zusammenstoß zweier Ford Fiestas am Montagabend auf der Stöckener Straße in Leinhausen sucht die Polizei Hannover nach dem flüchtigen Unfallverursacher. Er hatte zur Begleichung des Schadens erst Bargeld angeboten, sich dann aber abgesetzt, als die Geschädigte die Polizei rufen wollte.

Die 21-Jährige war um 20.05 Uhr mit ihrem Wagen auf der Stöckener Straße stadteinwärts unterwegs, als ein anderer Ford aus der Straße Hasenberg nach rechts in die Stöckener Straße einbiegen wollte. Dabei missachtete dessen Fahrer die Vorfahrt, die Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Beteiligten fuhren die Wagen auf den Gehweg, um die Straße frei zu machen, und stiegen aus.

Bündel Geldscheine gezückt

Dann zückte der Unfallverursacher ein Bündel Geldscheine und bot an, den Schaden auf der Stelle in bar zu bezahlen. Doch die 21-Jährige blieb unbeirrt und wollte den Unfall von der Polizei aufnehmen lassen. Daraufhin ließ ihr Unfallgegner den Wagen einfach stehen und ging mit seiner Beifahrerin zu Fuß über den Hasenberg in Richtung Heimatweg davon.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Ermittler die 24-jährige Beifahrerin noch in Unfallnähe antreffen, ihr Begleiter blieb verschwunden. Der Pkw wurde abgeschleppt und auf Spuren untersucht. Der Halter ist ein 59-Jähriger aus Bielefeld, der aber eindeutig nicht der gesuchte Fahrer ist. Er gab ebenso wie die 24-Jährige an, den Fahrer nur flüchtig zu kennen und ihn nicht identifizieren zu können.

Dubiose Bekanntschaftsverhälnisse

Diese dubiosen Bekanntschaftsverhältnisse machen auch die Fahnder stutzig. Daher suchen sie Zeugen, die möglicherweise etwas über den Fahrer und die Hintergründe aussagen können. Der um die 30 Jahre alte Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß. Der südländisch aussehende Mann verfügt über eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz. Er hat dunkles, leicht gelocktes Haar sowie einen dunklen Vollbart. Zur Unfallzeit trug er einen grauen Pullover und eine blaue Latzhose.

Das Polizeikommissariat Stöcken ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den Unbekannten. Die Ermittler schätzen den Gesamtschaden auf 10.000 Euro. Zeugen, die bei der Tätersuche helfen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 38 15 zu melden.

Von Andreas Krasselt