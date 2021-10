Hannover

Christina Leunig (50, Name geändert) zeigt im Landgericht ein Foto. Es zeigt das Gesicht einer schönen Frau. Das war sie bis zum 7. April 2009. An diesem Tag fuhr ein Auto auf einem Feldweg bei Otze (Burgdorf). Christina Leunig machte mit ihrem Pferd die Fahrbahn frei. „Der Autofahrer fuhr viel zu schnell und auf mich zu“, erzählt sie. Das Tier geriet in Panik und verletzte die Mediengestalterin lebensgefährlich am Kopf.

Heute ist die Frau berufsunfähig. Nur dank des Einsatzes des Rettungshubschraubers hat sie das Schädelhirntrauma und die Gehirnblutung überlebt. Titangitter ersetzen jetzt die Schädelknochen. Sie waren so pulverisiert, dass sie abgesaugt werden mussten.

Bundesgerichtshof hob Urteil auf

Als ob die Belastungsstörung, Depression, Fatigue-Syndrom, das entstellte Gesicht und der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns nicht genug seien, verzweifelt sie nun auch noch an dem Rechtsstaat. Ihre Schadensersatzklage vor dem Landgericht Hannover und dem Oberlandesgericht (OLG) Celle wurde zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof erkannte, dass die OLG-Richter gegen einen Verfassungsgrundsatz verstoßen hatten. „Mir wurde das rechtliche Gehör verweigert“, sagt Leunig.

In einer neuen Entscheidung erkannte das OLG auf einen „schicksalhaften Unfall“, an dem niemand eine Schuld treffe. Die Versicherung des Autofahrers müsse zu 50 Prozent für die Kosten haften. Bis heute kann Christina Leunig das nicht verstehen. „Meine Schuld besteht darin, dass ich mit meinem Pferd auf einem Feldweg gewesen bin“, erklärte sie am Donnerstag im Landgericht Hannover. Auch gegen die zweite Entscheidung des OLG ging sie vor den BGH. Dort lagen die Akten zwei Jahre. Das Rechtsmittel wurde im Jahr 2018 verworfen.

VGH hat bislang keinen Abschlag gezahlt

Schwerer Unfall, eine zögerliche Justiz und ein Versicherer, der sich vor seinen Pflichten drückt. „Bis heute hat die VGH nicht einen Cent Abschlag gezahlt“, sagt Leunigs Anwältin, Eleonore Wunder. In den vergangenen drei Jahren habe es nicht mal ein Angebot von der Versicherung gegeben. Sie spricht von einer „derartigen Arroganz“ der Versicherung. Die Klägerin zeigt sich bei einer Summe von 600.000 Euro Schmerzensgeld und Schadensersatz vergleichsbereit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Anwältin der VGH erklärte im Landgericht: Die Verhandlungen seien an fehlenden Belegen gescheitert. Sprich: Es fehlte an Arztberichten. Der Vorsitzende Richter, Nils Fredrich, ergänzte: „Die Versicherung braucht die Akten von den Ärzten.“ Ansonsten könne sie keine Aussagen zu Schmerzensgeld und Schadensersatz treffen. Komme es nicht zu einem Vergleich, dann müssten Gutachten von verschiedenen Fachärzten eingeholt werden. Richter Fredrich stellt eine Vergleichssumme von 400.000 Euro in den Raum.

Versicherung lehnt eine Stellungnahme ab

In der Tat ist es ungewöhnlich, dass keine Gutachten in dem Rechtsstreit vorliegen. „Die Versicherung hat uns gesagt, dass das nicht nötig sei“, sagt Christina Leunig. In den Vergleichsgesprächen wolle man das unbürokratisch und schnell lösen. Der Rechtsstreit trägt das Aktenzeichen aus dem Jahr 2012. Seit 2018 gibt es ein rechtskräftiges Urteil, das die VGH verpflichtet, sich an der Schadenswiedergutmachung zu beteiligen. Die Versicherung lehnte eine Stellungnahme mit Verweis auf das schwebende Verfahren ab.

Das Problem für Christina Leunig ist, an allen Kosten muss sie sich zu 50 Prozent beteiligen. Weitere Gutachten würden nicht nur weiteres Geld verschlingen, sondern auch den Rechtsstreit weiter in die Länge ziehen.

Und es gibt noch weitere Opfer in diesem Drama. Die Ehe von Leunig hat den Unfall und seine Folgen nicht unbeschadet überstanden. Ihre Schwester meint: „Das nimmt die ganze Familie mit.“

Und so bleibt der 7. April 2009 der längste Tag im Leben der Christina Leunig.

Von Thomas Nagel