Hannover: Unfallfahrer gibt verletzter Fußgängerin Geld – und flüchtet

Nach einem Unfall im Heideviertel in Hannover sucht die Polizei nach einem Unfallfahrer. Der Mann, der mit einer schwarzen Limousine unterwegs war, hatte eine Fußgängerin (62) angefahren, sie verletzt und ihr hinterher Geld gegeben. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montag gegen 16.10 Uhr an der Schwarmstedter Straße/Ecke Burgdorfer Damm zu dem Unfall gekommen. Der Fahrer hatte zunächst am Burgdorfer Damm am rechten Fahrbahnrand gegenüber des dortigen Kiosks geparkt. Zeitgleich war die Fußgängerin auf dem Gehweg der Schwarmstedter Straße unterwegs. Als der Unbekannte seinen schwarzen Pkw zurücksetzte, erfasste er die Frau mit seinem Auto.

Verletzte bekommt Geldschein

Die 62-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Zusammenstoß wurde auch der Einkaufstrolley der Frau beschädigt.

Der Unfallfahrer stieg kurz aus dem Auto aus und gab der Verletzten einen Geldschein. Dann setzte er sich wieder in den Wagen und flüchtete, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Nach dem Mann wird nun gefahndet. Der Gesuchte ist etwa 1,75 Meter groß und hat dunkelbraune, kurze Haare. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls eine graublaue Arbeitshose.

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang und auf den flüchtigen Fahrer unter der Telefonnummer 0511/1093215.

Von Britta Mahrholz