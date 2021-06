Hannover: Unfall mit schwer verletztem Radfahrer – Verursacher türmt

Hannover

Ein Autofahrer hat am Sonnabend in Hannover einen schweren Unfall mit einem Radfahrer (54) verursacht und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei fahndet nach dem rücksichtslosen Unbekannten.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Autofahrer am Sonnabend gegen 19.30 Uhr an der Bockmerholzstraße in Richtung Bemerode unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Wagen auf Höhe des Wülferoder Platzes (Wülferode) in den Gegenverkehr.

Radfahrer verliert Kontrolle

Dort war gerade der Radfahrer unterwegs. Der Unbekannte lenkte gerade noch rechtzeitig gegen, konnte einen Zusammenstoß mit dem 54-Jährigen vermeiden.

Der Radfahrer verlor allerdings die Kontrolle über sein Fahrrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte auf den angrenzenden Gehweg. Dabei wurde er schwer verletzt.

Schwerverletzter betrunken

Ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Der 54-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Mann hatte getrunken: Nach Angaben der Polizei ergab sein Alkoholtest 1,94 Promille.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 54-Jährige kann weder zum Unfallfahrer noch zum Fahrzeugtyp Angaben machen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrzeug des Flüchtigen geben können. Kontaktaufnahme mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/1091888.

Von Britta Mahrholz