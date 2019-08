Diakoniepastor Rainer Müller-Brandes hat vor Vorurteilen gegenüber Migranten aus Südosteuropa gewarnt. In der Tat hätten es zahlreiche Zuwanderer von dort momentan sehr schwer. Viele flüchten sich in Alkohol – wie aktuell der Fall einer hochschwangeren Frau aus der Trinkerszene am Hauptbahnhof zeigt.