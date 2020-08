Hannover

Nach einem illegalen Autorennen in der Innenstadt ist es Dienstagabend bei der Flucht vor der Polizei zu einem Unfall gekommen. Zwei Unbeteiligte wurden dabei leicht verletzt. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Polizeistreife hatte gegen 20.25 Uhr an der Berliner Allee, Ecke Lavesstraße (Mitte) zwei Autos bemerkt, die mit stark überhöhter Geschwindigkeit nebeneinander in Richtung Königstraße fuhren. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Einen der Wagen, einen Audi A 3, konnten sie sofort stoppen, der 24-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs gab Gas und flüchtete mit seinem Seat Leon in Richtung Oststadt. Ein weiterer Einsatzwagen setzte sich auf seine Spur. Da der Flüchtende auch mehrfach rote Ampeln überfuhr, verloren ihn die Beamten aus den Augen.

Auf der Flucht einen Twingo gerammt

Doch nicht für lange. Denn gegen 20.30 Uhr meldeten Zeugen einen Unfall an der Yorkstraße ( Oststadt). Ein im Gegenverkehr wartender Renault Twingo war von einem mit hoher Geschwindigkeit abbiegendem Fahrzeug gerammt worden – offensichtlich von dem flüchtenden Seat. Die 20-jährige Twingofahrerin und ihr 18-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Seat an der Eilenriede abgestellt

Der Seatfahrer setzte seine Flucht fort, doch die Polizei hatte nun wieder seine Fährte aufgenommen. Er war in Richtung Eilenriede davongerast. Dort an der Walderseestraße in Höhe der Rubensstraße entdeckten die Fahnder schließlich den Wagen – abgestellt. Doch mithilfe von Zeugenaussagen konnte der Fahrer schließlich ermittelt werden. Der 27-Jährige wurde in seiner Wohnung ebenfalls vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Durchsuchung und die Entnahme einer Blutprobe an, deren Ergebnis noch aussteht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden mutmaßlichen Täter wieder entlassen. Zur weiteren Aufklärung bitte die Polizei nun um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu dem illegalen Autorennen oder auch der Verfolgungsfahrt machen kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 18 88 zu melden.

Von Andreas Krasselt