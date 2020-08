Hannover

Schon wieder hat sich eine Gruppe Unbeteiligter in eine Polizeiaktion eingemischt. Dabei wurden in der Nacht zu Sonntag vier Beamte verletzt, einer davon ist aktuell nicht dienstfähig.

Die Ermittler hatten gegen 2.05 Uhr einen mutmaßlichen Dealer an der Georgstraße (Mitte) in Höhe des Abgangs zur U-Bahnstation Station kontrolliert. Als sie den Mann festnehmen wollten, habe der sich sehr aggressiv gezeigt und sich massiv gewehrt, so Polizeisprecherin Natalia Shapovalova: „Dabei kam es zu einem Solidarisierungseffekt gegenüber den eingesetzten Beamten.“

Erinnerungen an Randale im Hauptbahnhof

Was als „Solidarisierungseffekt“ noch recht harmlos klingt, erinnert fatal an die Ereignisse vor zwei Wochen, als die Festnahme eines Handtaschendiebes im Hauptbahnhof zu massiver Randale und letztlich 200 Platzverweisen führte – und einer durch Handyvideos ausgelösten Debatte über möglicherweise unangemessene Polizeigewalt. Auch im aktuellen Fall scheinen sich die vier unbeteiligten Freunde dazu berufen gefühlt zu haben, die Festnahme zu stören.

Allerdings kaum in angemessener Weise: Sie griffen die beiden 27 und 30 Jahre alten Polizistinnen und deren zwei Kollegen (26, 31) an, schlugen sie und traten auf sie ein. Dadurch konnte der Dealer in unbekannte Richtung entkommen. Stattdessen wurden aber die vier Randalierer vorübergehend festgenommen. Die beiden jüngeren Männer aus Ilsede (20, 21) hätten sich kooperativ gezeigt, so Shapovalova. Sie konnten nach der Feststellung ihrer Personalien noch vor Ort wieder entlassen werden.

Hildesheimer offenbar betrunken

Anders ihre beiden Freunde aus Hildesheim (beide 23): Sie leisteten erneut Widerstand und einer von ihnen beleidigte die Beamten. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurden sie in Polizeigewahrsam genommen. Freiwillige Atemalkoholtests ergaben 1,52 und 1,67 Promille. Blutproben wurden entnommen, deren Ergebnisse noch nicht vorliegen. Um 6 Uhr schließlich wurden auch die beiden Hildesheimer wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten, Gefangenenbefreiung und vorsätzlicher Körperverletzung.

Von Andreas Krasselt