Hannover

Ist es ein Serienkiller? Oder „nur“ ein Leichenschänder, der mit seinen Aktionen Hannover schockt? Auf alle Fälle ist es gruselig, was da zwischen 1975 und 1977 in der Stadt passiert. Oder wie es der damals ermittelnde Kommissar Günter Nowatius nüchtern sagt: „Das war schon sehr ungewöhnlich.“

13 Leichenteile legt ein Unbekannter in dieser Zeit ab, von sechs Menschen. Und niemand weiß, wer die Opfer sind – auch die Todesursache ist nicht mehr herauszufinden. „Offenbar hat keiner diese Menschen vermisst“, erinnert sich Nowatius.

Serie des Grauens

Die Serie des Grauens beginnt am 26. September 1975. Ein Arbeiter entdeckt am Wasserkraftwerk Schneller Graben in der Nähe des Maschsees den Torso einer Frau. Arme, Beine und Brüste sind abgetrennt. Die Rechtsmediziner können feststellen, dass die Frau um die 25 Jahre alt war, 1,55 Meter groß und bereits ein Kind zur Welt gebracht hatte. Identifizieren können die Ermittler das Opfer aber nicht. „Man konnte auch nicht erkennen, ob die Frau getötet wurde oder eines natürlichen Todes starb“, so Nowatius.

Dort begann die Serie des Grauens. Das Leinewehr am Schnellen Graben.

Genauso ist es bei der nächsten Leiche, ebenfalls eine Frau. Der Täter geht diesmal wesentlich offensiver vor. Er legt den Oberkörper am Maschsee zwischen parkenden Autos ab, in der Nähe des NDR-Funkhauses – während dort ein Konzert stattfindet. Eine Woche später, wieder an einem Samstag, finden Schülerinnen der Mädchenschule Bonner Straße ein Bein, platziert in einem Müllcontainer. Weitere Teile schwimmen in der Leine und im Maschsee. Da der Verwesungsprozess nicht fortgeschritten ist, sind sich die Ermittler sicher, dass die Leiche, wie auch die erste und auch die folgenden, in einem Kühlhaus lag. Das Opfer ist ebenfalls um die 25 Jahre alt, und rund 1,70 Meter groß. Alles andere bleibt ein Rätsel.

Auftritt vorm NDR-Orchester

„Die Abtrennungen waren alle sehr sauber. Da gab es natürlich die verschiedensten Theorien“, so Nowatius. „War es ein Arzt? Oder ein Bestatter? Ein Schlachter?“ Wieder kommt die Soko Torso nicht weiter. Der damalige Kriminalhauptkommissar befragt auch rund 100 Musiker des NDR-Orchesters. „Da durfte ich 15 Minuten auf dem Dirigentenplatz stehen und fragen. Aber niemand hatte etwas gesehen.“

Entsetzen: So berichtete die Hannoversche Neue Presse damals.

Mehr als ein Jahr ist Ruhe – bis zum 28. Mai 1977. Wieder ein Samstag. Wieder am Wasserkraftwerk. Bis zum 11. Juni werden dort immer wieder Leichenteile entdeckt – diesmal allerdings von zwei Männern. Der Jüngere ist um die 18 Jahre alt, der Ältere um die 50. Der junge Mann hat ein eher schlecht gemachtes Tattoo auf dem linken Unterarm, ein Eisernes Kreuz. Eine Möglichkeit, das Opfer zu identifizieren? „Das brachte uns auch nicht weiter“, so der inzwischen 80-jährige Nowatius. „Wir hatten damals ja auch nicht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Keine DNA, keine Handys, kein Internet, um mal eben schnell nach Vermissten zu suchen. Bei uns war der Computer der Aktenhalter. Der war ein ganz spezieller Kollege. Der hatte ein fantastisches Erinnerungsvermögen für Einzelheiten in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren.“

Nur ein schlechter Scherz?

Wieder wird ermittelt. „Wir waren im Krematorium und haben geschaut, ob die Leichen wirklich verbrannt werden. Wir haben geforscht, ob die Leichen vielleicht aus dem Ausland kamen.“ Mehr als 400 Spuren gibt es, Verdächtige werden verhört, Vermisstenanzeigen geprüft. Es gibt ein Treffen mit jungen Kriminalisten, die Theorien entwickeln sollten. „Heute nennt man das Brainstorming.“

Erlauben sich vielleicht Medizinstudenten einen schlechten Scherz? Nowatius glaubt an einen Einzeltäter. „Bei mehreren Tätern steigt ja das Risiko, dass doch mal einer plaudert.“

Auftritt bei XY: Günter Nowatius hoffte auf Zeugenhinweise – aber keine führte weiter.

Bereits am 10. Juli der nächste grausige Fund. Eine Spaziergängerin ist mit ihrem Hund am Sonntagmorgen in der Eilenriede in Waldheim unterwegs – und entdeckt den Unterkörper einer Frau, die restlichen Teile tauchen nicht auf. Die Tote ist mindestens 40 Jahre alt und hatte ebenfalls ein Kind geboren. Laut den Rechtsmedizinern war sie höchstens drei Tage tot. Was die Polizei wundert: Auch in diesem Fall wird die Frau offenbar von niemandem vermisst. Was den Verdacht bestärkt, dass sich da irgendjemand Leichen von Menschen beschafft, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Das nächste Opfer bringt diese Theorie ins Wanken.

Suche nach der Decke

Der 18. Dezember 1977: In einen Graben zwischen Dedensen ( Seelze) und Gümmer legt der Gesuchte wieder eine Leiche ab – diesmal den Oberkörper einer 50- bis 60-jährigen Frau. Was diesmal anders ist: Der Körper ist in eine Decke gehüllt und mit Plastikstreifen verklebt. Und das Wichtigste: Rechtsmediziner sind sich sicher, dass die Frau erwürgt worden ist. Ist der Täter zum Mörder geworden, weil er sonst an keine Leichen mehr herankam? Aber auch in diesem Fall lässt sich nicht die geringste Täter-Opfer-Beziehung herstellen.

Die Hoffnung liegt auf der Decke. „Ich bin damals sogar nach Duisburg zum Hersteller gefahren.“ Der Ermittler will herausfinden, wo diese Decke verkauft wurde. Aber: „Alles kein Erfolg.“

Erinnert sich noch gut an den Fall: Der inzwischen 80-jährige Günter Nowatius.

Die gruselige Serie findet mit diesem Fund jedenfalls ein Ende. „Da fragt man sich natürlich auch: Warum hört das so abrupt auf?“, sagt Nowatius. Vielleicht ist der Täter weggezogen, „vielleicht ist er wegen einer anderen Straftat im Knast gelandet“. Es bleibt ein Rätsel – eines von ganz vielen in diesem Fall.

Kaum Hoffnung auf Aufklärung

Könnte heute so etwas auch noch passieren? „Sicher“, antwortet Nowatius, „aber man würde dem Täter heute mit den technischen Möglichkeiten sicher schnell auf die Schliche kommen.“ Er war 25 Jahre lang bei der Polizei, übernahm 1974 die Mordkommission in Hannover. Später ist er in die freie Wirtschaft gewechselt und ist heute immer noch als Unternehmensberater aktiv. Glaubt er, dass der Fall noch aufgeklärt werden kann? „Das wäre natürlich ein Traum. Es gibt ja manchmal Straftäter, die ihr Gewissen erleichtern wollen. Aber vorstellen kann ich mir das ehrlich gesagt nicht.“

Der Friedhof in Kolshorn: Hier wurde die junge Frau wieder ausgegraben Quelle: NP

Zwei tote Frauen aus Gräbern gestohlen Kriminalhauptkommissar Günter Nowatius musste sich noch mit einem weiteren ganz speziellen Leichen-Fall beschäftigen – einige Jahre nach dem mysteriösen Säge-Fall. Diesmal ging es darum, dass Leichen verschwunden waren. „Ich war auf einem Lehrgang in Barsinghausen“, erinnert sich der 80-Jährige, „da rief mich ein Kollege an und sagte: Uns ist eine Leiche abhanden gekommen.“ Das war in Lehrte-Kolshorn. Dort war eine 19-Jährige, Opfer eines Verkehrsunfalls, beerdigt worden. Neun Tage später, am 27. Oktober 1979, kamen die Eltern erneut zum Grab ihrer Tochter – und machten eine grausige Entdeckung. Zwischen Blumen und Kränzen glitzerte das silberne Kettchen, das ihre Tochter um den Hals hatte. Das Schmuckstück war ein Geschenk des Verlobten der 19-Jährigen. Die Kripo ließ das Grab öffnen. Der Sargdeckel war aufgebrochen, die Leiche verschwunden. Es war nicht der erste Fall in der Region. 15 Monate zuvor, im Juli 1978, wollten Eltern ihre ebenfalls tödlich verunglückte Tochter (23) in Großburgwedel noch einmal sehen. Der Sarg wurde geöffnet – aber statt der Frau war Sand darin. „Da fragt man sich schon, was der Täter damit will“, sagt Nowatius und verweist auf die Mühen, die hinter solch einer Tat stecken. „Da ist schon ein enormer Kraftaufwand nötig, das Grab freizuschaufeln und die Leiche wegzubringen.“ In den 90er Jahren gab es in Norddeutschland noch vier weitere Fälle von Leichendiebstahl – in all diesen wurden die Toten wieder gefunden. Nur die beiden Leichen aus der Region „sind bis heute nicht aufgetaucht“.

Von Christian Lomoth