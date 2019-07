Hannover

Droht nun die Enttarnung von V-Männern? Wie am Donnerstag bekannt wurde, sind einem LKA-Polizeibeamten in Hannover sensible Unterlagen aus seinem Privatauto gestohlen worden. Der Beamte arbeitet im Dezernat für die operative Informationsbeschaffung und gilt als „Führer von Vertrauenspersonen“. Medienberichten zufolge soll der Mann im Bereich Islamismus tätig sein.

Bekannt wurde der Vorfall, der sich bereits Anfang Mai ereignet hat, durch ein Unterrichtungsschreiben des Innenministeriums an den Innenausschuss des Landes. Das Schreiben liegt der NP vor.

Wer die Aktentasche am 8. Mai aus dem Auto des LKA-Mannes gestohlen hat, ist derzeit unbekannt. Allerdings wurde die Tasche drei Tage später, am 11. Mai, von einem Angler in einem Teich südlich von Hannover gefunden. In ihr befanden sich neben den sensiblen Daten des LKA auch persönliche Gegenstände des Beamten, wie Bargeld und EC-Karten.

Geheime Unterlagen waren noch in der Tasche

Letztere Gegenstände fehlten, die geheimen Unterlagen waren noch in der Tasche – wie das Inneministerium in dem politik-internen Schreiben formuliert, hatte der Dieb sie „offensichtlich nicht gelesen“.

Die Ermittlungen zum Auto-Einbruch dauern noch an, ebenso wie die LKA-internen Ermittlung. Bis dato sei jedoch ein „Sicherheitsschaden für die operativen Maßnahmen des LKA Niedersachsen nicht feststellbar“, heißt es aus dem Innenministerium.

LKA will sich äußern

Wie das LKA nun weiter vorgeht und was den Beamten, der geheime Akten in seinem Privatauto liegen ließ, für Konsequenzen erwarten, ist derzeit noch unklar. Das LKA will sich aber im Laufe des Tages zu der Sache äußern.

Von Simon Polreich