Unbekannter soll versucht haben, 15-Jährige zu vergewaltigen

Hannover

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Kripo Hannover nach einem Mann, der am Sonntagvormittag versucht haben soll, ein 15-jähriges Mädchen in Döhren zu vergewaltigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Jugendliche gegen 6 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sie an der U-Bahnhaltestelle Steintor von dem Mann angesprochen wurde. Er verwickelte das Mädchen offenbar in ein vermeintlich freundschaftliches Gespräch und begleitete sie in die Stadtbahn. Zusammen verließen sie die Bahn an der Haltestelle Peiner Straße.

Quelle: Polizei

Dort habe sich die 15-Jährige von dem Unbekannten verabschieden wollen, so die Polizei. Doch dann habe sie der Mann in einen Kellereingang gezogen und versucht, sie zu vergewaltigen. Nur durch erhebliche körperliche und verbale Gegenwehr habe das Mädchen entkommen können.

Mutmaßlicher Täter etwa 25 Jahre alt und schlank

Die 15-Jährige schätzt ihren Angreifer auf 25 Jahre. Er ist 1,85 Meter groß, schlank und hat kurze, schwarze Haare. Zum Tatzeitpunkt hatte er einen schwarzen Kapuzensweater mit weißen Bändern, eine blaue Jeans sowie schwarze Schuhe mit weißen und roten Applikationen getragen.

Quelle: Polizei

Nun erhoffen sich die Ermittler mithilfe der Bilder, die von der Überwachungskamera der Stadtbahn gefilmt wurden, Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Von kra