Hannover

Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei am Steintor (Mitte), bei der in der Nacht zu Montag ein Mann mit einer Flasche am Kopf verletzt worden war.

Vorausgegangen war gegen 1.15 Uhr ein Streit zwischen den beiden beteiligten Männer auf dem Treppenabgang in der Steintorstraße zur U-Bahn-Verteilerebene. Die Auseinandersetzung eskalierte, und einer der Männer schlug seinem 40-jährigen Kontrahenten eine Flasche auf den Kopf. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Opfer hat nur notdürftige Angaben zu dem Täter gemacht. Der Gesuchte konnte lediglich als männlich und augenscheinlich afrikanischer Herkunft beschrieben werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Mitte unter der Telefonnummer 0511/109 28 20 entgegen.

