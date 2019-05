Hannover

Laut Polizei war die Zehnjährige gemeinsam mit einer Freundin (11 Jahre alt) bei dem Laden am Allerweg einkaufen. Die beiden Mädchen warteten an der Kasse, plötzlich bemerkte die Zehnjährige eine Berührung am Gesäß und sah einen hinter ihr stehenden Mann, der mit seinem Mobiltelefon beschäftigt war. Zunächst dachte sie sich nichts dabei. Jedoch wurde sie kurz darauf erneut am Po gestreichelt. Nachdem die Mädchen ihre Einkäufe bezahlt hatten, machten sie sich auf den Heimweg.

Unbekannter folgt Mädchen

Der Mann, der an der Kasse hinter den beiden Kindern gestanden hatte, folgte ihnen bis zu einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Ladens. Dort angekommen, klingelten die Mädchen und warteten auf Einlass. Der Mann wartete mit ihnen am Hauseingang. Als die Tür geöffnet wurde, griff der Unbekannte erneut der Zehnjährigen an das Gesäß und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Mit iPhone im Supermarkt

Er ist zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß, ziemlich dünn, hat ein schmales Gesicht, eine kräftige, lange Nase und dunkelbraune, kurze sowie vorne leicht lockige Haare. Am Dienstagabend trug der Tatverdächtige eine graue Stoffmütze, eine schwarze Jacke mit Kapuze, hatte einen grau-blauen Rucksack bei sich und hielt im Supermarkt ein iPhone in der Hand.

Die Polizeiinspektion West sucht nun nach Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zur Polizei unter der Rufnummer 0511 109-3920 aufzunehmen.

Von ots