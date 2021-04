Hannover

Die Taten liegen zwar schon eine Woche zurück, aber jetzt steckt die Polizei Hannover offenbar mit ihren Ermittlungen in einer Sackgasse und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. In der Nacht zum Freitag, dem 16. April, haben Vandalen in Misburg-Nord etliche Autospiegel abgetreten und dadurch einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro verursacht.

Fünf Anzeigen nahm das Polizeikommissariat Misburg am 16. April auf. An den an der „Alte Gehägestraße“ geparkten Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Aufgrund des Hinweises eines Zeugen, der einen Knall wahrgenommen hatte, gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Taten gegen 4.30 Uhr ereignet haben.

Auch Mercedes zerkratzt

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich um zwei Mercedes-Benz Vito, einen Volkswagen Caddy, einen Fiat Panda und einen Ford KA. In derselben Nacht wurde ein Mercedes-Benz GL450 in der Freidingsstraße (Anderten) zerkratzt. Dabei handelt es sich möglicherweise um den- oder dieselben Täter.

Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Misburg unter der Telefonnummer 0511/109 35 15 zu melden.

Von Andreas Krasselt