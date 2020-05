Südstädter haben rechtsradikale Schreiben in ihren Briefkästen

Hannover

Unbekannte haben am vergangenen Sonntag im Stadtteil Südstadt insgesamt vier Schreiben mit volksverhetzendem Charakter in Briefkästen unter anderem in der Straße Alte Döhrener Straße und Bodenstadtstraße verteilt, so die Polizei am Montag. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Unterschrieben waren die Briefe mit „Heil Hitler“.

Bewohner, die die Schreiben in ihren Briefkästen vorgefunden hatten, hatten sich an die Polizei gewandt, teilweise auch an die Online-Wache. Beamte des Polizeikommissariats Südstadt stellten daraufhin die Schreiben sicher. Der Staatsschutz hat inzwischen die Verfahren übernommen und ermittelt wegen Volksverhetzung sowie Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, teilte die Polizei weiter mit. Nähere Angaben zu den Inhalten der Briefe will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht geben.

Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte

Die Ermittler suchen jetzt nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, die am Sonnabend oder Sonntag Schriftstücke in Briefkästen geworfen haben. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefon 0511 109 5555 entgegen.

Von Andreas Voigt