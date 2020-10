Hannover

Im Stadtteil Davenstedt geht die Polizei zwei Brandstiftungen nach, die sich innerhalb kürzerer Zeit auf einem Parkplatz eines Supermarktes im Geveker Kamp zugetragen haben. Der eine Vorfall hatte sich am vergangenen Freitag abgespielt, der zweite ein paar Stunden später am Sonnabend. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten und sucht nun Zeugen.

Die erste Brandstiftung an einem Pkw ereignete sich laut Polizei am Sonnabend, 24. Oktober. Der Volkswagen vom Typ Up brannte vollständig aus. Ein Zeuge entdeckte gegen 4.55 Uhr auf einem frei zugänglichen Parkplatz eines Supermarkts das brennende Fahrzeug und alarmierte die Feuerwehr. Verletzt wurde niemand, die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Brandermittler gehen inzwischen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Sie prüfen zudem einen Zusammenhang mit einer weiteren Sachbeschädigung auf dem Parkplatz. Durch ein Feuer war ein Audi TT beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter hatte im Zeitraum von Freitag, 23. Oktober ab 17 Uhr bis Sonnabend, 24.Oktober gegen 17.30 Uhr eine Plastikabdeckung eines Frontscheinwerfers des Autos angezündet. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1.000 Euro an.

Zeugen sollen sich beim Kriminaldauerdienst melden

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 10955 55 zu melden.

