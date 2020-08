Hannover: Unbekannte spendet Goldbarren für Obdachlose

Hannover

Mehr als eine milde Gabe für die Ärmsten der Gesellschaft. Vor ein paar Tagen ging Bentje Sara Carl von einer Besprechung zurück in die Zentrale des Diakonischen Werkes in der Burgstraße, als eine ältere Dame die 33-Jährige kurz aufhielt: „Junge Frau, warten Sie bitte mal.“ Die Öffentlichkeitsbeauftragte mit Spezialgebiet Digitale Medien stoppte, dann gab es eine Art Weihnachtsgeschenk mitten im Hochsommer. Mit den Worten „Überraschung – machen Sie etwas Schönes damit“, drückte ihr die Unbekannte einen kleinen Umschlag in die Hand und verschwand umgehend in die Altstadt: „Um die 70, grauhaarig und eher zierlich“, beschreibt Carl die edle Spenderin: „Ihr Gesicht konnte ich leider nicht sehen, sie trug eine Maske.“

Goldbarren war 500 Gramm schwer

Die Öffnung des Umschlages zauberten Bentje Sara Carl und der Empfangsdame des Diakonischen Werkes ein breites Grinsen ins Gesicht. Zum Vorschein kam ein blitzender kleiner Goldbarren, exakt 500 Gramm schwer. Mit dem Aufdruck „1000“ für reines Gold. An dem wertvollen Stück befand sich ein Zettel mit lediglich drei Worten: „Für die Obdachlosenarbeit.“ Nun ist der Goldpreis in der Corona-Krise auf Höhenflug und das halbe Kilo dementsprechend jede Menge wert: 26 400 Euro genau, ermittelte die Sparkasse Hannover.

Carl wird nur noch „Gold-Marie“ genannt

Carl wird im Diakonischen Werk nun nur noch „Gold-Marie“ genannt, ihr tut es leid, dass sie die Spende lediglich mit den Worten „Okay danke“ quittiert hat: „Wenn ich gewusst hätte, was da drin ist, hätte ich die Dame mit Dankesworten überschüttet.“

„Wir sind total überrascht und freuen uns riesig“, sagt Rainer Müller-Brandes, noch Diakoniepastor und Geschäftsführer des Diakonischen Werkes und ab Oktober neuer Stadtsuperintendent, „wir danken der anonymen Spenderin für die unglaubliche Wertschätzung unserer Arbeit mit den wohnungslosen Menschen. Wir werden das Geld für die medizinische Versorgung der Obdachlosen, da wird es sehr dringend benötigt!“. Im Kontaktladen „Mecki“ am Raschplatz wird Obdachlosen eine medizinische Grundversorgung mit Verbandszeug und Medikamenten angeboten, mehrmals in der Woche kümmert sich die ausgebildete Krankenschwester Franziska Walter darum. Ihrer Arbeit kommen die 26 400 Euro zu Gute, übrigens eine der größten Spenden und die erste Goldbarren-Spende in der Geschichte des Diakonischen Werkes. Das himmlische Geschenk passt: Die Krankenschwester wird von den Obdachlosen liebevoll „ Franziska, der Engel“ gerufen.

